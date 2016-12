Peugeot 208 GTi Nove, il rally nel sangue

Peugeot esalta la gamma 208 con proposte sempre nuove. Quelle che guardano al mercato, come la nuova versione PureTech a gpl e quelle uniche come la speciale 208 GTi Nove , un meritato omaggio allʼimbattibile coppia Andreucci/Andreussi nel CIR, il Campionato italiano Rally.

Dal punto di vista estetico, la 208 GTi Nove si presenta con l’assetto ribassato e le carreggiate più larghe. Il motore è il 1.6 turbo THP elaborato dalla specialista Supersprint, che ha elevato la potenza dagli originali 208 a quasi 240 CV . Il cambio manuale a 6 marce si accompagna al differenziale a slittamento limitato Torsen, mentre l’ESP e il sistema di antipattinamento sono stati ricalibrati per essere meno intrusivi nella guida. La vettura monta pinze freni rosse “griffate” Peugeot Sport e i cerchi racing OZ in lega leggera.

Tuttʼaltro posizionamento è stato pensato per la Peugeot 208 PureTech 82 CV a doppia alimentazione benzina/gpl. Lʼimpianto per il gas è fornito da LandiRenzo, azienda emiliana leader nel settore, che lo installa direttamente in fabbrica, mantenendo così le garanzie ufficiali Peugeot. La vettura rispetta la normativa Euro 6. Il serbatoio toroidale per il gas ha capacità di 33,6 litri ed è collocato nell’alloggiamento della ruota di scorta, quindi non riduce la capienza del vano di carico. Peugeot 208 PureTech 82 GPL è disponibile con carrozzeria a tre e a cinque porte, i prezzi partono rispettivamente da 14.550 e 15.250 euro.