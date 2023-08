Patente per guidare le supercar: dove serve e dove potrà diventare obbligatoria

Per la loro natura e anche per le tentazioni che si hanno quando si ha tra le mani tanta potenza pronta a farti divertire e provare sensazioni uniche. Per questo motivo in Australia, a partire dal 2024, sarà obbligatoria una patente speciale per coloro che vorranno mettersi al volante di un’auto con un rapporto peso/potenza superiore ai 276 kW (370 CV) per tonnellata.

Come si consegue la patente speciale Di preciso, lo ha stabilito il governo del South Australia, con l’introduzione di una nuova legge che prevede una speciale patente di guida, denominata di classe U, per i conducenti di automobili sportive e supercar. Discutibile la modalità di ottenimento della patente U: chi dovrà cimentarsi nell’iter che lo porterà fino al conseguimento, dovrà semplicemente fare un corso di formazione online specificamente concepito per queste vetture. Gli argomenti che si affronteranno durante il corso andranno a sensibilizzare la consapevolezza dei rischi, a spiegare ulteriormente l'utilizzo dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e come utilizzare in sicurezza queste vetture speciali con un rapporto potenza/peso pari o superiore a 276 kW per tonnellata (375 CV per 1.000 chilogrammi).

Ufficio stampa Ferrari

Altri provvedimenti Da un punto di vista pratico, ciò che il guidatore di auto sportive o supercar dovrà fare termina qui. Il governo del South Australia sta studiando però altre idee che con molta probabilità verranno messe in pratica. È al vaglio un pacchetto che comprende una serie di misure per impedire la disattivazione dei sistemi di assistenza alla guida nelle auto sportive e nelle supercar, per cui alcuni sistemi come la frenata antibloccaggio, la frenata automatica di emergenza, il controllo elettronico della stabilità e il controllo della trazione resteranno sempre attivi. Inoltre, chi verrà colto in flagrante nell’aver inserito in un centro abitato una qualsiasi “modalità sport”, in occasione di incidenti causati gravi, con feriti o morti, per legge sarà accusato di "reato aggravato".

Ufficio stampa McLaren