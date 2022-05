Panda e Tipo, arrivano le inedite versioni Garmin

Distintiva di Panda e Tipo Garmin è lʼesclusiva livrea Verde Foresta

smartwatch Garmin Venu Sq

, che si abbina a dettagli arancioni e inserti grigio opachi per gli skidplate, le calotte dei retrovisori esterni e le modanature laterali. I due modelli hanno di serie i fendinebbia, i proiettori con luci diurne a Led e le utili barre nere sul tetto. Le stesse tonalità si ritrovano allʼinterno, con le sellerie in tessuto nero con cuciture arancioni. Chicca di pregio per chi acquista questi modelli è lo, che tra le funzioni offre il monitoraggio della salute e delle attività di fitness quotidiano.

Panda Garmin

Il motore è il 3 cilindri 1.0 Hybrid da 70 CV e il listino parte da 18.250 euro

ha di serie i cerchi da 15 pollici, il climatizzatore automatico, i poggiatesta posteriori, la radio DAB con touchscreen da 7 pollici e compatibilità Bluetooth, Apple Carplay e Android Auto. I comandi audio sono al volante. Oltre al Verde Foresta, la city car è disponibile in questa versione Garmin anche nelle livree Bianco Gelato, Grigio Maestro e Nero Cinema.. Attenzione però, questa motorizzazione accede ai nuovi incentivi statali, con sconto di 2.000 euro in caso di rottamazione di un vecchio modello fino a Euro 4 incluso.

Tipo Garmin

UConnect 5 con schermo touch da 10,25 pollici

1.6 diesel da 130 CV e il nuovo 1.5 T4 Hybrid, per prezzi rispettivi da 27.450 e 29.450 euro

si distingue per gli esclusivi cerchi in lega da 17 pollici neri con elementi arancioni, i proiettori anteriori e posteriori a Led e più colori per la carrozzeria accanto al Verde Foresta: Bianco Gelato, Grigio Colosseo, Grigio Maestro e Nero Cinema. Allʼinterno il cluster digitale 7 pollici si affianca al sistema, connesso con Apple CarPlay e Android Auto. Di serie sono il climatizzatore automatico, il Cruise Control, i finestrini posteriori elettrici, il terzo poggiatesta posteriore. La versione Garmin è disponibile a 5 porte e station wagon e con due propulsori:. Per la SW servono 1.500 euro in più.