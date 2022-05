Nuova 500 “La Prima by Bocelli”, il sound dellʼelettrificazione

motorizzazione ibrida per Tipo e 500X

Vestire il Silenzio

JBL “Virtual Venues”

Detto che in Versilia la star è stata la 500 elettrica by Bocelli, occorre aggiungere che a margine dellʼevento cʼè stata anche la presentazione della nuova. Ma torniamo alla protagonista, la Nuova 500 “La Prima by Bocelli” , davvero una bella trovata di marketing per “” di un’auto full electric, e chi meglio del maestro Andrea Bocelli poteva “allestire” lʼaudio della vettura. Con lʼausilio della tecnologia, il maestro ha voluto racchiudere nell’auto 4 ambienti dʼascolto speciali, 4 sale virtuali in grado di regalare esperienze di ascolto al top.

Vediamo le 4 ispirazioni del maestro: “

My Music Room

My Recording Studio

G. Verdi Opera House

My Open-air Arena

Matteo Bocelli

Tempo

”, in pratica “lo spazio musicale preferito in casa mia”; “”, uno spazio intimo progettato per catturare la perfezione; “”, che trasporta gli ascoltatori al centro delle prime file dell’omonimo teatro dell’Opera di Pisa, luogo del cuore dellʼartista; “”, un ambiente in grado di riprodurre lʼatmosfera tipica di una performance dal vivo e la cui acustica è ispirata al Teatro del Silenzio., figlio di Andrea, interpreta poi “”, cantata in inglese e spagnolo e con una strofa in italiano. Un brano scritto in collaborazione con Zmishlany, Nolan Sipe e Max Wolfgan e prodotto da Ido Zmishlany.

Lʼimpianto

JBL Premium

garantisce funzioni avanzatissime, come il Controllo Intelligente del Volume, che mantiene in automatico il livello di riproduzione con tutte le frequenze e a qualsiasi velocità; gli Equalizzatori Variabili, che reagiscono ai rumori ambientali e alla posizione aperta o chiusa della capote.

Quanto alla Nuova 500, si sta facendo valere: è la

citycar elettrica più venduta in 11 Paesi

I prezzi della serie speciale firmata Bocelli partono da 36.700 euro.

e la seconda di qualuque segmento in tutta Europa, dietro solo alla Tesla; è al primo posto in Italia e Francia e al secondo in Germania. Entro l’anno dovrebbe essere raggiunto il target di 100.000 unità vendute, la metà fuori dall’Italia, e ora si sta preparando il lancio in Brasile e Giappone.