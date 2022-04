Nuova 500 “La Prima by Bocelli”, musica e charme

Una su tre appartiene a questʼesclusiva versione e così Fiat ha deciso di rilanciarla con unʼedizione ancora più speciale: “ La Prima by Bocelli ”. Partner sono infatti il maestro Andrea Bocelli e il figlio Matteo , insieme all’azienda JBL che per lʼauto ha realizzato un raffinato impianto audio premium.

Nuova 500 “La Prima by Bocelli”

JBL Premium Audio

Virtual Venues

Andrea Bocelli

Matteo Bocelli

vanta di serie lʼesclusivomastered by Andrea Bocelli, un impianto da 320 W di potenza che si integra perfettamente nellʼauto. JBL fornisce pure la tecnologia “” per unʼesperienza dʼascolto senza paragoni. Per integrare il sistema JBL nellʼabitacolo, Fiat si è avvalsa della collaborazione di, il tenore che è un vero orgoglio del made in Italy nel mondo. Per la campagna di comunicazione è stato scelto poi il nuovo singolo di, un brano con un’identità musicale innovativa, che sarà la colonna sonora della collaborazione.

La Nuova 500 “La Prima by Bocelli” può essere ordinata in tutte e tre le configurazioni dellʼauto: berlina

cabrio e

Sanitizing Glove Box

Nuova 500 3+1 . Si pone al vertice della gamma e indossa unʼelegante livrea nera e di serie offre il nuovo “”, che comprende una lampada a raggi UV-C posta all’interno del vano portaoggetti del cruscotto, per sanificare la superficie dello smartphone, delle chiavi di casa e di altri piccoli oggetti. Questi andranno riposti e chiusi nel cassettino, attendendo che la luce blu esterna e un segnale acustico (dopo circa 3 minuti) informino la fine del ciclo di irradiazione.

Di serie la vettura offre i

fari full Led

cerchi da 17 pollici diamantati

touchscreen in HD da 10,25 pollici

, i, i rivestimenti “soft-touch”, la capote Monogram per la cabrio e la plancia intrecciata, fino al suono AVAS composto da Nino Rota. Meraviglioso il sistema dʼinfotainment con. “Il successo strepitoso della Nuova 500 La Prima, il top di gamma della nostra icona elettrica, ci ha fatto capire che il nostro cliente desidera un prodotto premium, che sia molto italiano e molto iconico: insomma, ricerca e vuole il meglio del Made in Italy”, ha spiegato Olivier Francois , Ceo FIAT e Global CMO di Stellantis.

Forte di una

batteria da 42 kWh agli ioni di litio

prezzi che partono da 36.700 euro

, la versione “La Prima by Bocelli” assicura unʼautonomia di 320 km con singola ricarica nel ciclo combinato WLTP, che sale fino a 460 km nel traffico cittadino. La city car è la prima nella sua categoria con sistemi di guida assistita di livello 2. La versione firmata Bocelli è disponibile in 6 tinte di carrozzeria e