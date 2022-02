E il Rosso veste anche la Nuova Panda Hybrid

Ne sono state immatricolate 112.298 , leader assoluta del mercato e lo è da 10 anni, quando raccolse lo scettro dalla Fiat Punto. Dalla prima Panda del 1980 ne sono prodotte oltre 8 milioni di unità, e il fenomeno non accenna a scemare viste le nuove e sempre più intriganti versioni , come la (RED) che vediamo in queste immagini.

Fiat ha deciso di caratterizzare lʼintera sua gamma 2022 con il colore rosso vivo che segna la collaborazione con lʼorganizzazione benefica (RED), da anni sostenitrice di progetti per combattere lʼAids e le epidemie, incluso il covid. La nuova Panda RED segue questa via, sviluppata a partire dall’allestimento City Cross, quindi con paracolpi in tinta di carrozzeria e barre sul tetto, è stata dotata di un filtro abitacolo dell’impianto di climatizzazione trattato con una sostanza biocida ad azione altamente efficace contro i batteri (oltre il 99,9% al momento del trattamento), che impedisce la ri-aerosolizzazione all’interno dell’abitacolo.

Anche volante e sedili sono stati trattati con una sostanza biocida ad alta efficacia contro virus e batteri. I sedili sono rivestiti in Seaqual Yarn con finiture rosse, materiale ecosostenibile ricavato dalle plastiche raccolte in mare. Oltre allʼaspetto igienico-sanitario, Panda RED è equipaggiata con Radio touchscreen da 7 pollici e integra i sistemi operativi Apple CarPlay e Android Auto. Di serie sono anche i cerchi da 15 pollici, le luci diurne a LED e i fendinebbia, il climatizzatore automatico.

Per avere la versione RED bisogna necessariamente richiedere il motore 1.0 Hybrid benzina, un 3 cilindri da 70 CV Euro 6d Final con Start& Stop. Il cadeau al momento dellʼacquisto è il Welcome Kit, che comprende un dispenser personalizzato e la cover chiavi dedicata. Listino a partire da 17.950 euro, ma la promozione lancio fa scendere il prezzo a 13.200 euro in caso di rottamazione e finanziamento.