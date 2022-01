FIAT diventa (RED) per aiutare a combattere le pandemie

La gamma Fiat 2022 diventa tutta RED . Dopo aver già presentato la 500 (RED) , si rafforza la partnership tra il brand torinese e lʼorganizzazione no profit (RED), fondata da Bono degli U2 e Bobby Shriver nel 2006 per raccogliere fondi nella lotta contro lʼAids, il covid e le epidemie in genere. Il color rosso caratterizza naturalmente questi modelli firmati (RED), ora disponibili anche per Panda e Tipo SW e 5 porte .

Un arricchimento in pratica dellʼintera gamma Fiat, che riguarda anche la 500X per lo stesso colore rosso fuoco associato al new styling 2022. Sul crossover appare anche il nuovo logo frontale “500” e il logo posteriore “FIAT”. Coerentemente con la lotta alla pandemia, tutte le vetture della gamma Fiat (RED) offrono di serie un kit per lʼigienizzazione a bordo, che comprende un filtro abitacolo dell’impianto di climatizzazione trattato con una sostanza biocida ad azione altamente efficace contro i batteri (oltre il 99,9%). Allo stesso trattamento biocida sono stati sottoposti il volante e i sedili, e in più cʼè un Welcome Kit che comprende un dispenser personalizzato e la cover chiavi dedicata.

In poco più di 15 anni (RED) ha raccolto quasi 700 milioni di dollari per il Global Fund, aiutando più di 220 milioni di persone. La nuova (Tipo)RED si basa sul modello Cross, ora proposto anche sulla carrozzeria station wagon. Prevede specchietti in tinta e dettagli rossi sulla carrozzeria esterna e gli interni, con i sedili realizzati in “Seaqual Marine Plastic”, un materiale ricavato al 100% da plastica recuperata dai fondali marini. Volendo lʼallestimento è disponibile anche nelle tinte Grigio, Bianco, Nero. Con il capiente bagagliaio da 550 litri, la Tipo Cross (RED) station wagon è proposta a listino in 4 allestimenti.

La nuova (Panda)RED si basa sull’allestimento City Cross ed è dotata di Radio touchscreen da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore automatico, Barre longitudinali sul tetto, cerchi da 15 pollici, luci diurne a Led e fendinebbia. Novità anche per la (500)RED, che si arricchisce del “Sanitizing Glove Box”, cioè una lampada a raggi UV-C posizionata all’interno del vano portaoggetti del cruscotto, che aiuta a sanificare la superficie dello smartphone, delle chiavi di casa e di altri piccoli oggetti di uso quotidiano. Quanto alla 500X MY22, è disponibile negli allestimenti Cult, Club, Cross e Sport e nelle due carrozzerie 5 porte e Dolcevita con soft top.

