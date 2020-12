Pagani Huayra Tricolore, lʼhypercar acrobatica

Alzi la mano chi non resti incantato e col naso allʼinsù al passaggio delle Frecce Tricolori . Un orgoglio tutto italiano che il prossimo primo marzo festeggerà i 60 anni di attività. Per questo Pagani Automobili ha deciso di tributare un omaggio alla Pattuglia Acrobatica Nazionale , svelando la versione speciale Huayra Tricolore .

Soltanto tre esemplari, bellissimi, meravigliosi, configurati ispirandosi agli Aermacchi MB-339A P.A.N. che compongono la flotta delle Frecce. Di sicuro anche queste tre Huayra Tricolore lasceranno a bocca aperta i fan delle supercar più esclusive, incantando esattamente come le acrobazie dei 9 jet che compongono la formazione di volo più famosa al mondo. Una equipe perfetta in cui sʼincontrano armonia, azzardo, abilità di pilotaggio ai limiti della magia e perfezione dei numeri, ma anche dedizione e disciplina. Sono tanti gli ingredienti che danno vita alle esibizioni acrobatiche più entusiasmanti, volando a 900 chilometri allʼora.

Quellʼentusiasmo che la Huayra super speciale intende replicare, innanzitutto con i colori della bandiera italiana ben impressi sulla carrozzeria. Cʼera già stato un precedente 10 anni fa, per i 50 anni della Zonda lʼazienda di Horacio Pagani aveva realizzato la Zonda Tricolore, anchʼessa in tre soli esemplari. “In un anno come il 2020, che ha messo a dura prova il nostro Paese, siamo orgogliosi di poter celebrare un simbolo dellʼunità e dellʼorgoglio nazionale come le Frecce Tricolori ‒ ha detto Horacio Pagani ‒ che rappresentano un esempio di come la determinazione e il desiderio incessante possano spingerci a superare ogni tipo di ostacoli”.

Il telaio della Pagani Huayra Tricolore è realizzato in materiali compositi di ultima generazione, come il Carbo-Titanio, mentre il motore è un V12 di 6 litri sviluppato da AMG, la divisione sportiva di Daimler-Benz. Eroga 840 CV di potenza e 1.100 Nm di coppia massima, ed è tutto dire! Ciascun esemplare avrà un prezzo base di 5.500.000 euro, ma Iva e altre tasse sono escluse.