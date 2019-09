Sogni che si avverano 1 settembre 2019 08:10 Pagani Huayra Roadster BC, emozioni infinite Il V12 6.0 sviluppa 800 CV e più di 1.000 Nm di coppia

Che sia bella la Pagani Huayra è di unʼevidenza solare. Che sia emozionante, per la sua figura e per le prestazioni, è un assioma. Ma che sia anche un monumento alla qualità tecnica lo si deve ai partner (vedi AMG per il motore) e ai desiderata del cliente che, un paio dʼanni fa, chiese espressamente la “sua” Huayra . Nasce così la Pagani Huayra Roadster BC.

Una meraviglia che la Casa emiliana fondata da Horacio Pagani produrrà in serie limitata di soli 40 esemplari. Ognuno costa un occhio della testa: 3.085.000 euro e lʼIVA e altre tasse sono escluse, ma solo a vederla scalda i cuori ed eleva lʼadrenalina. Pagani la definisce un tributo alla ricerca scientifica e alla bellezza, una sfida tecnica senza precedenti per quella leggerissima monoscocca in Carbo-Triax HP62 e Carbo-Titanium HP62 G2, che contengono il peso della super roadster “made in Italy” in appena 1.250 chilogrammi. Lʼaerodinamica fantastica e il carbon look della carrozzeria fanno il resto.

La parte frontale della Huayra Roadster BC è stata sviluppata per garantire la massima trasmissione dellʼaria dal vano motore e la maggiore deportanza. Compito questʼultimo assegnato anche alla zona posteriore, la cui ala fine ed elegante esalta lʼassetto della vettura e mette in bella mostra i 6 scarichi in titanio. La novità consiste però nel sistema di aerodinamica attiva, che insieme alle sospensioni attive assicurano la massima stabilità alla super roadster a trazione posteriore, adattando l’assetto alle esigenze di guida.