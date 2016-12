21 marzo 2016 Pagani Huayra BC, il sogno di Benny Una supercar fantastica da 750 CV

Cʼè potenza che sbrana la strada, cʼè stile e tecnica, ma cʼè pure tanto romanticismo nelle splendide sportive Pagani Automobili. La dimostrazione? Questa Huayra BC che è stata una delle vetture più ammirate dellʼ87° Salone di Ginevra. Molto più di una sportiva purosangue, come rivelano queste immagini suggestive ambientate in Sicilia, in cui la Huayra BC scende dai tornanti dellʼEtna e raggiunge gli splendori barocchi di Modica.

Perché la Sicilia? Horacio Pagani, il fondatore dellʼazienda, è unʼitalo-argentino che ha fatto a ritroso il viaggio dei suoi antenati per stabilire a Modena ‒ la terra dei motori ‒ la fabbrica di auto sportive che gli stava a cuore, non dimenticando però le sue origini e battezzando le sue creature con i nomi dei venti andini: Zonda, Huayra. Ma la Sicilia è la terra di Benny Caiola, il primo cliente e ispiratore per anni delle meravigliose vetture di Horacio Pagani. Che lʼha voluto ricordare con quelle iniziali BC impresse sulla più leggera, la più aerodinamica, la più avanzata tecnologicamente di tutte le Pagani finora prodotte. Il peso complessivo della Huayra BC è di 1.200 kg, soltanto per i componenti delle sospensioni si è risparmiato un 25% grazie allʼimpiego di una lega dʼalluminio leggerissima e di derivazione aeronautica.

La nuova Pagani Huayra BC è però unʼauto tutta nuova, con tratti distintivi propri rispetto alla Huayra normale e le altre supercar della Casa. Il motore ad esempio è una novità assoluta: il 12 cilindri di 5.980 cc arriva da Mercedes AMG ed è stato sviluppato appositamente per lei. Eroga la stratosferica potenza di 750 CV e una coppia massima di 1.000 Nm a 4.000 giri al minuto, ma ciò nonostante rispetta lo standard Euro 6. Una sontuosa biposto da 350 km allʼora di velocità massima, che si affida a potenti freni in carboceramica Brembo e a pneumatici Pirelli P Zero Corsa di misura 255/30ZR20 allʼavantreno, mentre al retrotreno sono da 21 pollici e misura ancora superiore 355/25.