Opel Vivaro Alpincamper: basta con la fatica, si va in vacanza

Opel Vivaro è da sempre conosciuto come un mezzo tuttofare per le aziende, ma in allestimento "Alpincamper" si trasforma in un veicolo pratico e confortevole per vivere spensierati l’avventura del viaggio.

Sono partiti da Opel Vivaro e lo hanno trasformato in un camper totalmente attrezzato, disponibile in due varianti: l'Alpincamper Vivaro 2, che offre molto spazio per un massimo di due persone, e l'Alpincamper Vivaro 4 che può ospitare fino a quattro persone. Scopriamole nel dettaglio.

Alpincamper Vivaro 4 Scopriamo prima il più grande, capace di ospitare una famiglia di 4 persone. Per i viaggi quotidiani in città, il camper ha due sedili aggiuntivi nella parte posteriore, compresi gli attacchi Isofix per i piccoli passeggeri, oltre al conducente e al sedile del passeggero anteriore girevole. Dispone di una panca che può essere convertita in un letto matrimoniale di 1,20 x 1,95 metri in poco tempo, mentre il tetto pop-up, sotto il quale è possibile stare comodamente o allestire una superficie per sdraiarsi, misura 1,20 x 1,95 metri. La salita e la discesa sono possibili attraverso i sedili anteriori. Dal piano superiore si può godere della vista della natura attraverso tre ampie finestre. L'Alpincamper Vivaro 4 ha un modulo cucina con lo spazio utile per riporre quanto serve e un lavello con serbatoi di acqua dolce e di scarico. Anche il compressore per la cella frigo è alloggiato nel modulo cucina e fa parte della dotazione standard. Il fornello singolo è alimentato da una cartuccia a gas. Il soggiorno è isolato e rivestito in feltro, mentre i finestrini laterali e posteriori, la cabina di guida e le luci a LED bianche illuminano l’ambiente di sera. Se si desidera viaggiare nei mesi freddi, grazie al riscaldatore ausiliario Webasto l’ambiente è sempre sufficientemente caldo. Completano la dotazione tecnica la batteria al litio con booster di ricarica EURO 6, attacco esterno ed interno da 220 volt e caricabatterie per la seconda batteria.

Alpincamper Vivaro 2 Pensato per chi viaggia da solo o in coppia, la differenza rispetto alla versione “4” è il tetto pop-up, che in questo caso non offre una superficie d'appoggio ma fino a 1,90 metri di altezza libera. Il divano nella parte posteriore può essere facilmente convertito in un letto matrimoniale, allestito con un materasso di 10 centimetri di spessore. Il modulo cucina ha due fuochi con accensione elettrica e un lavello integrato. Inoltre, viene fornito anche un tavolo pieghevole integrato.