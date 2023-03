Yamaha XSR 900

La moto si distingue fin dal primo sguardo per l’estetica curatissima, che piacerà sicuramente ai cultori delle moto d’altri tempi, in particolare delle giapponesi anni ’80. Il telaio è quasi completamente a vista. La sella si presenta molto scavata e nella parte del passeggero diventa un vero e proprio codino. La colorazione Legend Blue in abbinamento ai cerchi e ai foderi forcella dorati è un omaggio alla moto utilizzata da Christian Sarron nella Classe 500 degli anni ’90.

La meccanica prevede un motore a tre cilindri di 889 cc che eroga 119 cavalli a 10.000 giri/min e 93 Nm di coppia a 7.000 giri/min. Il telaio Deltabox a diamante in alluminio è derivato dalla MT-09 ed è abbinato ad una forcella a steli rovesciati da 41 mm, completamente regolabile, e ad un monoammortizzatore regolabile nel precarico ed in estensione. La potenza è gestita dal cambio elettronico sportivo Quick Shift ed è presente anche la frizione antisaltellamento A&S.

La XSR900 non è una moto pensata per lunghi viaggi o per la comodità, ma per divertire tra le curve. La sella si trova abbastanza in basso e risulta piuttosto arretrata, in questo modo si guida maggiormente "sul posteriore", come avveniva nei tempi gloriosi a cui il progetto si ispira. Il Cruise Control consente comunque di viaggiare nella quotidianità in modo rilassato.

Oltre alla già citata colorazione Legend Blue, è disponibile anche la livrea Midnight Black. I prezzi per la Yamaha XSR900 2023 partono da 11.599 euro franco concessionario.