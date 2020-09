Opel riscrive da capo a piedi il B-Suv Mokka

Efficiente e sofisticata, la nuova Mokka cambia in tutto, fuori e dentro, ma non abbandona il segmento di riferimento, quello dei B-Suv in grande spolvero negli ultimi anni. Il design resta compatto come sul vecchio modello (la lunghezza è di 4,15 metri), ma la silhouette è più filante, con sbalzi piccoli e una fiancata ingentilita. La caratteristica saliente è lʼesordio sul frontale del nuovo logo “Opel Vizor”, che da oggi identificherà tutti i nuovi modelli del brand. Il massimo sarebbe incastonare il logo negli opzionali IntelliLux LED matrix adattivi, i fantastici fari a matrice di Led che nel segmento sono un indiscutibile segno di distinzione.

Anche allʼinterno si nota la nuova filosofia concettuale derivata dal passaggio a PSA. Via la sobrietà del passato, cʼè ora una tecnologia più evidente, luminosa, che trova il suo testimone nel “Pure Panel”, cioè due schermi integrati che accolgono tutte le funzioni prima affidate a tasti e pulsantini. Tutte le versioni di nuovo Opel Mokka sono dotate di serie di freno di stazionamento elettrico, della retrocamera a 180 gradi e dell’Automatic Park Assist, oltre al sistema di riconoscimento dei segnali stradali.

In Italia il Suv arriverà con due motorizzazioni a benzina e una diesel, per potenze comprese fra 100 e 136 CV. Cʼè poi Mokka-e, tutta elettrica e con 100 kW di potenza ricaricabile e 260 Nm di coppia massima disponibile da subito, con unʼautonomia di marcia con una singola carica fino a 324 chilometri. In Italia la nuova Opel Mokka parte da 22.200 euro, la versione Full Electric da 34.000, ma con gli incentivi statali e delle concessionarie Opel si scende a 23.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo con più di 10 anni.