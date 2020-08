Opel Grandland X Hybrid a due e quattro ruote motrici

Opel Grandland X raddoppia la sua offerta ibrida. Accanto alla versione Hybrid 4 a quattro ruote motrici , ecco la versione a trazione anteriore, che è stata mandata in produzione a Eisenach, in Germania, proprio a ridosso del Ferragosto. Per il più grande dei giovani Suv Opel, una svolta decisa verso la trazione ibrida elettrica plug-in (cioè ricaricabile).

La nuova versione ibrida alla “spina” a due ruote motrici interpreta una scelta di versatilità su Grandland X operata dai vertici Opel. Le differenze tra i due modelli sono sostanziali, non estetiche, ma catturano esigenze diverse dei potenziali clienti. Oltre alla trazione, la differenza tra le due versioni Hybrid e Hybrid4 riguarda anche la potenza, la prima sviluppa 224 CV, la Hybrid 4 a quattro ruote motrici ben 300 CV, perché può contare su due motori elettrici montati su ognuno dei due assali. La trasmissione è automatica elettrica a 8 rapporti e sul retrotreno è montato anche il differenziale.

Praticamente uguale, però, il grado di efficienza dei due modelli, che in comune hanno il motore termico 1.6 turbo benzina. La Grandland Hybrid plug-in può percorrere 57 km soltanto in elettrico, registra consumi medi di 1,5 litri per 100 km e ha emissioni di CO2 di 34 g/km. La variante Hybrid 4 sale fino a 59 km in elettrico, ha gli stessi consumi e abbassa ancora le emissioni fino a 32 g/km. Quattro le modalità di marcia: Elettrica, Ibrida, Sport e la e-Save, questʼultima potenzia il recupero di energia in frenata.

I prezzi dei nuovi Opel Grandland X ibridi partono da 43.050 Euro, chiavi in mano. Ma queste sono versioni che beneficiano degli ecoincentivi statali per le auto a basso impatto ambientale, più i generosi incentivi Opel, che fanno sì che il listino scenda a 33.050 Euro in caso di rottamazione di unʼauto con più di 10 anni di anzianità.