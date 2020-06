Opel Mokka, sulla seconda generazione cambia tutto

Realizzato su una piattaforma tutta nuova, aperta appunto allʼelettrificazione, il nuovo B-Suv Opel è innanzitutto più leggero ‒ fino a 120 kg in meno ‒ del Mokka di prima generazione. In questa fase ancora di sviluppo, gli ingegneri tedeschi stanno ancora valutando le soluzioni per gli interni, ma si sa già che esordirà lʼOpel Cockpit, cioè il nuovo display ad alta definizione che caratterizzerà o futuri modelli della Casa di Rüsselsheim. Il fulcro sarà il Pure Panel, con display di grandi dimensioni per fornire con immediatezza e facilità le informazioni più importanti sulla situazione di guida.

Il Pure Panel ha anche un altro merito, tutto estetico: consentirà lʼeliminazione di molti tasti e pulsanti, quelli che fino a pochi anni fa appesantivano gli abitacoli. Tutto diventa gestibile col digitale, funzioni classiche come il clima o lʼascolto audio, e nuove come la gestione dellʼenergia immagazzinata nella batteria delle future versioni elettriche. Finiti i test invernali nella Lapponia svedese, e prossima a quelli estivi sui circuiti mediterranei, la seconda generazione di Mokka arriverà su strada a inizio 2021.