Opel Experimental: il design del futuro sarà così

Esternamente è audace, filante ma allo stesso tempo elegante, con una silhouette che ha cancellato anche i dettagli più piccoli riservati alle cromature. In compenso la Experimental presenta elementi illuminati e una grafica avvincente: questo crossover a batteria si basa su una piattaforma BEV Stellantis di ultima generazione , che tra le tante caratteristiche tecniche, porta in dotazione anche la trazione integrale elettrica. La fiancata è priva di elementi sporgenti, infatti gli specchietti retrovisori tradizionali hanno lasciato il posto a telecamere a 180 gradi completamente integrate sui montanti C, mentre i passaruota affilati e muscolosi esaltano maggiormente il profilo del concept. Nella parte anteriore è ben visibile il nuovo logo Opel Blitz illuminato, posizionato al centro della Bussola Opel, nuovo elemento guida della filosofia che dirigerà la strada del design del brand tedesco. I fari anteriori presentano un disegno ad ala e si estendono sull'asse orizzontale, con la piega centrale illuminata che regala un bel tocco di personalità. Lo stile va in continuità nella zona posteriore, con la Bussola formata dalle caratteristiche luci degli stop che utilizzano la tecnologia di illuminazione a rilievo e la sofisticata trasparenza del vetro. Intorno alla bussola anteriore si trova la prossima generazione di Opel Vizor 4D, che si serve con abilità di sensori, lidar, radar e sistemi di telecamere.

Se esternamente la Opel Experimental si inserisce nel segmento C, gli interni vantano una spaziosità da segmento superiore, grazie alla filosofia space detox . Il volante si ripiega quando non è necessario e ciò è reso possibile dal sistema steer-by-wire, che riduce ulteriormente il peso eliminando i componenti meccanici dello sterzo. Altrove, i sedili adattivi leggeri combinano una struttura snella ma resistente con tessuti con tecnologia mesh 3D. L'approccio sperimentato da Opel con la filosofia space detox continua anche con la Pure Experience: il guidatore può personalizzare le informazioni in base alle esigenze sul sottile Tech Bridge, una nuova interpretazione del Pure Panel vista negli attuali modelli Opel. Invece degli schermi convenzionali, le informazioni o l'intrattenimento vengono presentati utilizzando la tecnologia di proiezione aumentata supportata dall'intelligenza artificiale e dal controllo vocale naturale. Il Pure Pad fluttuante e trasparente si trova davanti al bracciolo anteriore; anche questo può essere configurato in base alle preferenze personali del conducente, consentendo così l'accesso immediato ai comandi più utilizzati.

Soluzioni intelligenti

La carrozzeria della Opel Experimental è stata progettata ricorrendo a scelte efficienti, grazie a soluzioni aerodinamiche intelligenti e ottimizzate. Per fare qualche esempio, i flap aerodinamici anteriori e posteriori aumentano l'efficienza aerodinamica, così come il diffusore posteriore, che si estende o si ritrae a seconda della situazione di guida prevalente. Gli pneumatici sviluppati in collaborazione con Goodyear sono realizzati in gomma riciclata e poggiano su cerchi Ronal a 3 zone con una funzione attiva per aumentare ulteriormente l'efficienza aerodinamica. Con il suo obiettivo di mostrare una visione chiara per il marchio, Opel Experimental continua la lunga e fortunata tradizione di concept car "made in Rüsselsheim", iniziata nel 1965 quando Opel divenne il primo marchio europeo a presentare uno studio di design sotto forma della leggendaria Experimental GT. Mark Adams, Vice President Design di Opel sintetizza così la missione del brand: “la nostra nuova Opel Experimental offre un'interpretazione più estrema della nostra filosofia di design Bold and Pure, Audace e Pura. Dà forma alla nostra visione del futuro. Molti degli elementi del suo design e la mentalità che c’è dietro saranno visibili nei futuri veicoli di produzione. Il design esterno offre prestazioni aerodinamiche ottimizzate in combinazione con una silhouette mozzafiato, mentre l'interno offre un'esperienza utente coinvolgente ed emozionante.”