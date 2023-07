Mercedes-Benz Vision One-Eleven

Le linee della carrozzeria, progettate dal centro stile californiano di Mercedes, sotto la direzione di Gordon Wagener, riprendono gli stilemi dell’originale serie C111 come l’andamento inclinato del cofano, la presa d’aria anteriore a sviluppo orizzontale, i gruppi ottici circolari (ora con tecnologia led), ma anche le portiere ad ali di gabbiano, a sua volta un omaggio all’immortale 300SL. La colorazione arancione con elementi a contrasto neri, come la doppia presa d’aria sul cofano anteriore, è ripresa dal prototipo originale.

Gli interni presentano un design futuristico, con un occhio alla sostenibilità. La plancia è costituita da uno schermo a tutta larghezza che richiama l’Mbux Hyperscreen ma con una grafica retrò che richiama i vecchi videogame. I rivestimenti sono in tessuto di poliestere riciclato e di colore bianco, ma non mancano diversi elementi a contrasto in arancione, come il volante. Tra le chicche dell’abitacolo c’è anche la realtà aumentata, che consente al guidatore di visualizzare delle informazioni digitali aggiuntive.

La Mercedes Vision One-Eleven monta due motori elettrici a flusso assiale, una tecnologia innovativa che consente di realizzare unità fino a un terzo più leggere e al contempo più potenti rispetto a quelle a flusso radiale. Le batterie sono ispirate a quelle utilizzate in Formula 1 e presentano delle innovative celle cilindriche raffreddate a liquido.

Probabilmente non vedremo mai su strada la Vision One-Eleven, ma ritroveremo molte delle soluzioni da lei adottate nelle Mercedes dei prossimi anni.