Opel Corsa a caccia della leadership nel segmento B

Nella prova tra Spalato e Sebenico, sulla costa croata, Tgcom24 ha testato proprio questa versione “spinta” della Corsa, la GS line da 130 CV, top di gamma della 6° generazione della compatta Opel. Il motore 1.2 turbo risponde bene ed è brillante. Fila via liscio e con disinvoltura, anche perché il misto stretto della costa dalmata non consente scatti repentini, ma ha riprese sempre molto buone e un assetto che non fa mancare mai il comfort. La guida è anche agevolata da dotazioni di fascia superiore, la “nostra” GS line ha infatti il selettore della modalità di guida, con inclusa lʼimpostazione sportiva.

Rispetto alla Peugeot 208, di cui ormai si può dire sia lʼalter ego di Opel Corsa in seno al sempre più grande gruppo PSA (tra un poʼ avremo anche le Fiat?), la tedesca è più compassata, ha un look più tradizionale, anche allʼinterno, ma nel segmento B è anche la più spaziosa e con un vano bagagli da 309 litri. È più grande del modello uscente, una vera Astra in piccolo e la GS line vanta accessori di serie importanti, come i fari Full Led adattivi in curva. Distintivi di questa versione sono anche il terminale di scarico cromato e le cornici dei finestrini nero lucido.

Dentro ovviamente ci sono dettagli che non troverete sulle versioni basic, tipo i sedili sportivi con cuciture rosse e la pedaliera in alluminio. Il cockpit monta un touchscreen da 10 pollici e lʼabitacolo è connesso grazie allʼintegrazione di Apple CarPlay e Android Auto. Presente pure il bottone per le chiamate d’emergenza, dotazione che nel giro di qualche anno sarà obbligatoria nelʼUnione Europea. Lʼelettronica di sicurezza comprende il sistema di riconoscimento dei segnali stradali, il rilevatore di stanchezza, la frenata automatica dʼemergenza e il Cruise Control adattativo.

La gamma italiana si compone di motori benzina e diesel a partire da 75 CV e di tre allestimenti: Edition, Elegance e GS line. Cʼè anche la motorizzazione 100% elettrica Corsa-E (sulla scia della e-208), forte di 100 kW di potenza cioè 136 CV, e autonomia di marcia di 330 km. Per il lancio della vettura, fino al 31 dicembre Opel offre in promozione la vettura a partire da 12.550 euro, con 3.000 euro di bonus rottamazione o permuta. Molto interessante la nostra GS line da 15.160 euro, mentre la versione elettrica parte da 30.800 euro e le batterie sono garantite per 8 anni.