Opel parte da Corsa e prepara il futuro ecosostenibile

Partiamo dalle cose concrete: la nuova generazione di Opel Corsa arriva in questi giorni sul mercato italiano, con prezzi lancio da 12.300 euro . Si riferiscono allʼottima motorizzazione 1.2 benzina 75 CV Euro 6d in allestimento Edition. La grande novità, però, si chiama Corsa-e, ed è il modello 100% elettrico della best-seller Opel.

In effetti la vettura è sempre stata una delle più amate dal pubblico italiano, che la segue con assiduità fin dal 1982. Oggi siamo arrivati alla sesta generazione, ma le fattezze sono radicalmente cambiate, come abbiamo avuto occasione di vedere nel corso della premiere italiana a Milano. Già la lunghezza è un punto di svolta per il segmento B: 4,06 metri vanno ben oltre la categoria e aprono scenari nuovi quanto a target di mercato. Inoltre lʼassetto ribassato di 48 millimetri rispetto a prima infonde un maggior appeal estetico alla vettura.

Con la sua autonomia di marcia fino a 330 chilometri, a batterie cariche, Opel Corsa-e diventa un sicuro crac del mercato, ormai orientato con decisione verso questi veicoli a emissioni zero. Certo, commercialmente parlando, costano di più, ma Opel propone formule di possesso alternative, come il noleggio lungo termine Free2Move Lease: canone a partire da 279 euro al mese per una percorrenza di 15.000 km lʼanno e tutti i servizi legati alla mobilità inclusi, dallʼassicurazione alla manutenzione.

Lʼimpegno di Opel per una mobilità ecosostenibile non riguarda però soltanto Corsa. Già a listino è possibile trovare Grandland X Hybrid 4, la versione ibrida plug-in del Suv, con trazione 4x4 e un motore termico da 200 CV abbinato a due motori elettrici da 109 CV. Nel corso del 2020 sarà la volta poi del furgone Vivaro in versione elettrica, che sarà seguita da Zafira e Combo Life con lo stesso sistema di trazione. Per sostenere la crescita dellʼauto elettrica, ha creato a Rüsselsheim, il suo quartier generale, 1.300 punti di ricarica, la più alta concentrazione di stazioni di ricarica nellʼUnione Europea.