Infinità di Spazi 11 agosto 2019 07:50 Opel Zafira Life, il veicolo che fa le cose in grande Il grande van a 9 posti e tre distinte lunghezze

A vent’anni dal lancio della prima versione, Zafira non è più la stessa! È cambiata in modo totale, non è la monovolume media familiare con lʼassetto di una berlina, ma un vero e proprio van: versatile, spazioso, confortevole, adattabile a molteplici esigenze. Non a caso Opel gli ha mutato anche il nome, ora Zafira Life.

In Italia arriva in questi giorni in 4 diverse motorizzazioni, tutte diesel Euro 6d-Temp: 1.5 da 102 o 120 CV e 2.0 da 150 o 177 CV, questʼultima ha il cambio automatico a 8 rapporti. Dal 2021 arriverà anche la motorizzazione elettrica. Tgcom24 ha provato la versione 120 CV in Germania, percorrendo le strade della regione del Reno, la zona vinicola di Rheingau e le autostrade attorno a Francoforte. Le prime impressioni di guida confermano lʼimpatto del primo sguardo: Opel Zafira Life è un veicolo pratico, flessibile, con interni tanto spaziosi da poterci fare tutto. La mole ci aveva allʼinizio un poʼ spaventato, ma lo sterzo risponde con prontezza e la facilità di guida fanno subito dimenticare la stazza, così che la guida resta piacevole.

Il grande van 9 posti Opel (che condivide pianale e componenti col nuovo partner francese PSA) è silenzioso, ha un’ottima visibilità e un fornito equipaggiamento hi-tech, che spazia dai sistemi di guida assistita basata sui radar all’infotainment, passando per le portiere posteriori scorrevoli controllate con sensori. Un po’ brusca la risposta delle sospensioni, ma la confluenza nel gruppo PSA ha consentito a Opel di avvalersi del sistema attivo per il controllo della trazione IntelliGrip. Un optional che si paga a parte.

Altro aspetto interessante di Zafira Life è la disponibilità di tre carrozzerie: Small è lunga 4,60 metri, Medium 4,95 metri e Large 5,30 metri, e ognuna può montare fino a nove sedili. Il nostro modello aveva poi sedili in pelle montati su binari di alluminio. Insomma una navetta, che offre un bagagliaio enorme: fino a 1.500 litri la versione Small, se si abbatte la terza fila di sedili, per arrivare ai 4.900 litri della Large abbattendo seconda e terza fila. Perfetta per organizzare un viaggio, per trasportare biciclette e tavole da surf, per spostarsi tutti insieme con gli amici, con i propri animali domestici, senza dover rinunciare al comfort.