Grandland X e Corsa per la nouvelle vie Opel

Nei prossimi 5 anni tutte le Opel avranno almeno una versione ibrida elettrica o 100% elettrica in gamma. I primi modelli sono attesi già questʼanno: il Suv Grandland X e la sesta generazione di Corsa . Il legame con i nuovi soci francesi di PSA sta dando quindi i suoi frutti, anche su altri fronti, come le nuove e super efficienti motorizzazioni a gasolio.

Ma partiamo dal Suv ammiraglia della gamma Opel: Grandland X , che qui vediamo in versione convenzionale sulle strade appenniniche del Gran Sasso. La sorpresa è la versione ibrida plug-in , con un possente motore 1.6 turbo benzina da 200 CV che lavora in simbiosi con due unità elettriche . Queste ultime sviluppano 80 kW (pari a 109 CV), per una potenza di sistema di 300 CV! Eppure Grandland X Hybrid4 sarà un Suv decisamente rispettoso dellʼambiente, con consumi medi nel ciclo misto di appena 2,2 litri per 100 km ed emissioni di CO2 di 49 g/km. Trazione integrale e cambio automatico a 8 rapporti sono specifici di questa versione.

Quattro le modalità di guida del Suv: elettrica, ibrida, trazione integrale e Sport. Va detto che il secondo motore elettrico e il differenziale sono integrati nell’asse posteriore elettrico, per fornire la trazione integrale on demand. Dotato di frenata rigenerativa, che trasforma la decelerazione in energia elettrica, Opel Grandland X Hybrid4 vanta unʼefficiente batteria agli ioni di litio che si ricarica in 1 ora e 50 minuti. In modalità totalmente elettrica il Suv riesce a fare circa 50 chilometri.