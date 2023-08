Nuovo Toyota Land Cruiser

Land Cruiser tiene alto l’onore di Toyota da oltre 70 anni, grazie a un DNA famoso in tutto il mondo, che da sempre è stato capace di unire le nuove tecnologie per offrire ai clienti prestazioni di alto livello su tutte le tipologie di strade, in sicurezza e nelle condizioni più estreme.

Land Cruiser: è una leggenda Lo avevano capito tutti, anche 72 anni fa, quando il "Toyota BJ" debuttò sul mercato, che aveva la stoffa per diventare una leggenda. Sin da subito ha accettato sfide difficili, che lo qualificassero come mezzo altamente affidabile e prestazionale. Divenne il primo veicolo a raggiungere con successo il checkpoint 6 sulle pendici del Monte Fuji e da allora la mission di Toyota con Land Cruiser è stata quella di fornire ai clienti che lo avrebbero scelto, un veicolo che li portasse a destinazione in sicurezza, anche negli ambienti più difficili e il Land Cruiser avrebbe dovuto farlo sempre con affidabilità, durabilità e capacità di affrontare anche le condizioni stradali più accidentate.



Nuovo Land cruiser, come è fatto fuori e dentro Il design del nuovo Land Cruiser è espressione di tradizione rivisitata con la modernità e vuole esprimere la bellezza funzionale propria della versatilità di un veicolo speciale. Il look è robusto ma è anche molto pratico con un approccio “form-follows-function”: la nuova generazione ha sbalzi più corti, angoli scolpiti e un sottoscocca più stretto, mentre diverse parti della carrozzeria sono state progettate per una facile sostituzione in caso di danni. La fiancata denota la classica silhouette Land Cruiser, con forti linee orizzontali che mettono in risalto le dimensioni. A tal proposito, la lunghezza complessiva del fuoristrada nipponico è di 4.920 mm, la larghezza è di 1.980 mm e l'altezza di 1.870 mm, con un passo di 2.850 mm. Gli interni saranno disponibili in configurazione a cinque o sette posti, con un design che evoca la forza e la funzionalità di un autentico fuoristrada. Lo stile della plancia è stato rivisitato con un cruscotto a sviluppo orizzontale e la presenza di interruttori pensati per un facile utilizzo anche durante la guida su terreni impegnativi. In tal senso, ci si rende conto della grande importanza che è stata data alla visibilità del guidatore, coadiuvata dalla calandra ribassata, dal cruscotto orizzontale e da una linea di cintura più bassa che ha permesso l’installazione di finestrini laterali più ampi.

Migliora grazie alla nuova piattaforma GA-F I numeri sono dalla sua parte e oggi continua a essere uno dei modelli più venduti di Toyota, con 11,3 milioni di vendite in oltre 170 paesi e regioni. Per questo il nuovo Land Cruiser conferma la classica e affidabile filosofia costruttiva “body-on-frame” e segue il più grande Land Cruiser 300 (non disponibile in Europa occidentale) nell'adozione della piattaforma GA-F di Toyota. Così la nuova generazione si presenta con un nuovo telaio più rigido del 50% e una rigidità strutturale di carrozzeria e telaio incrementata del 30%, valori che vanno a incidere su reattività, maneggevolezza e comfort di guida.

I nuovi interventi tecnici e la motorizzazione di lancio Con la nuova generazione Land Cruiser adotta un sistema di servosterzo elettrico (EPS), ideato per ridurre la quantità di contraccolpi che possono verificarsi quando si guida su superfici accidentate e per restituire una risposta. L'utilizzo dell'EPS consente inoltre l’integrazione del Lane Tracing Assist come parte del pacchetto di sicurezza attiva e assistenza alla guida Toyota Safety Sense. Tra i vari interventi migliorativi c’è stato spazio anche per una nuova barra stabilizzatrice anteriore scollegabile. La tecnologia SDM (Stabiliser with Disconnection Mechanism) consente al conducente di modificare lo stato della barra stabilizzatrice utilizzando un interruttore sul cruscotto, a tutto vantaggio della guidabilità su strade accidentate e del comfort su strade asfaltate. Gli aggiornamenti al Multi-Terrain Monitor e al Multi-Terrain Select forniscono invece ulteriore supporto durante la guida in fuoristrada: utilizzando una telecamera e un display ad alta risoluzione, il Multi-Terrain Monitor offre al conducente una visione chiara dell'area intorno sotto il veicolo, mentre il sistema Multi-Terrain Select adatta automaticamente le prestazioni del Land Cruiser in base alle diverse condizioni di guida. Il nuovo Land Cruiser sarà equipaggiato con un'unità turbodiesel da 2,8 litri progettata per ottenere un grande equilibrio tra efficienza nei consumi e prestazioni. Sviluppa 204 CV/150 kW di potenza massima ed è abbinato a un nuovo cambio automatico Direct Shift a otto rapporti, combinazione che permette di trainare carichi fino a 3.500 kg. Nel corso del 2025 sarà disponibile un propulsore elettrificato che metterà insieme i valori dell’unità diesel con la tecnologia mild hybrid a 48 Volt.