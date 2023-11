Nuovo Toyota C-HR: è partita la produzione

Gli allestimenti disponibili sono tre: Trend, Lounge e GR SPORT. Nell’equipaggiamento Trend si può scegliere la vernice a tinta unita o, a scelta, con finitura bi-tone e di serie vengono offerti i cerchi in lega da 18”, il digital cockpit da 12,3”, il sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 12,3”, il navigatore cloud-based e smartphone integration con Apple CarPlay e Android Auto entrambi wireless. Nel Lounge , oltre alla verniciatura con finitura bi-tone si può optare anche per la bi-tone+, mentre di serie ci sono i cerchi in lega da 19”, le luci ambiente dinamiche multicolore e il tetto panoramico. Top di gamma è l’allestimento GR SPORT, disponibile esclusivamente con powertrain di 2,0 litri HEV e trazione AWD-i. La GR SPORT presenta verniciatura bi-tone o bi-tone+, cerchi in lega da 19” o 20”, luci ambiente dinamiche multicolore e dettagli interni ed esterni ispirati al mondo Gazoo Racing. Tutti gli allestimenti saranno equipaggiati con l’ultima versione del pacchetto di funzioni di sicurezza attiva e assistenza alla guida Toyota Safety Sense.

Toyota investe forte nell'elettrificazione

Il brand nipponico ha investito 308 milioni di euro per modernizzare le linee di produzione di TMMT in vista di un ulteriore sviluppo nel campo dell'elettrificazione, con un investimento totale nello stabilimento di Sakarya che ha raggiunto i 2,5 miliardi di euro, indispensabile per ottimizzare la diversificazione della produzione. Infatti, oltre alla Corolla Sedan e al nuovo Toyota C-HR PHEV, per la prima volta in Europa verranno assemblate batterie plug-in, con la nuova linea che ha la capacità di preparare 75.000 unità di batterie all'anno. L'obiettivo di Toyota è quello di raggiungere la completa carbon neutrality nel nostro Continente entro il 2040 e in tutti i suoi stabilimenti produttivi entro il 2030. Il costruttore giapponese ha deciso così di implementare misure per ridurre al minimo il consumo energetico e passare alle energie rinnovabili. Queste misure includono nuove tecnologie di verniciatura che riducono al minimo le emissioni di CO2, sistemi di ventilazione a zero emissioni e l'utilizzo di energia solare.