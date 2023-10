Nuova Suzuki V-STROM 800 SE

Un nome, un perchè

La nuova V-STROM 800SE rielabora i tipici stilemi con cui Suzuki ha rivoluzionato il mondo del design motociclistico. Si presenta con una nuova vernice, Verde Lisbona, e un nome nuovo, Street Explorer, scelto per offrire al cliente un'immediata visione dell'utilizzo poliedrico su strada e terreni compatti, con l'obiettivo di massimizzare il comfort nel turismo a lungo raggio. Ha un design caratterizzato da un frontale a becco con un nuovo elemento terminale e un gruppo ottico che sfrutta proiettori a LED inseriti in alloggiamenti esagonali e sovrastati da una luce di posizione compatta. Si può scegliere in tre colorazioni, così oltre alla nuova tinta Verde Lisbona, in listino ci sono anche il Blu Montreal e il Nero Dubai. La livrea comprende anche dettagli tecnici in color argento, oltre a grafiche semplici e raffinate, adeguate allo stile della moto. L’equipaggiamento di serie della nuova V-STROM 800SE comprende: frecce a LED, paramani e puntale inferiore, ma anche pedane rivestite in gomma, un’ampia porzione di sella e comode maniglie integrate nel portapacchi. La strumentazione conta su un display multifunzione TFT LCD a colori da 5" con doppia modalità di visualizzazione, diurna e notturna.