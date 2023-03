Suzuki V-Strom 1050 e 1050DE

Due versioni che ampliano l’offerta del modello e che si posizionano al vertice della famiglia delle Sport Enduro Tourer della Casa di Hamamatsu. La V-Strom 1050 presenta un’indole turistica stradale ed è più legata alla tradizione V-Strom, la 1050DE rappresenta invece una declinazione inedita che strizza l’occhio al fuoristrada e all’avventura, senza però mai dimenticare l’utilizzo quotidiano.



La Suzuki V-Strom 1050 2023 monta cerchi in lega da 17” sul posteriore e 19” sull’anteriore, che conferiscono una maggiore precisione di guida. La sella e il cupolino regolabili in altezza consentono di trovare una posizione comoda e sportiva al tempo stesso, ben protetti dall’aria.



Basta uno sguardo per cogliere la diversa personalità della V-Strom 1050DE: oltre al compatto parabrezza fumé, alle colorazioni e alle grafiche specifiche, si notano subito le ruote a raggi, con cerchio anteriore da 21 pollici e pneumatici semi-tassellati. La moto appare più alta, con sospensioni a corsa lunga che portano la sella a 880 mm da terra. Tutta la ciclistica è però ripensata nell’ottica di un impiego off-road. Per favorire un miglior controllo in fuoristrada la 1050DE monta anche un manubrio più largo e pedane maggiorate. La sua dotazione specifica include poi una catena rinforzata, una protezione paracoppa in alluminio e barre paramotore di serie.



Per entrambe le versioni il pacchetto tecnologico è molto completo, dato che include il nuovo display TFT LCD a colori da 5 pollici e il pacchetto S.I.R.S. (Suzuki Intelligent Ride System) che gestisce in modo integrato una serie di dispositivi avanzati sfruttando anche i dati rilevati da una piattaforma inerziale Bosch a tre assi.

Il motore bicilindrico a V eroga oltre 107 CV. Grazie al sistema Suzuki Drive Mode Selector – SDMS, il pilota può selezionare le tre diverse curve di erogazione che fanno variare la risposta del motore all’acceleratore ride-by-wire. Inoltre, sulle nuove V-STROM arriva il sistema “Cambiarapido” (Bi-directional Quick Shift System), che permette di cambiare le marce senza usare la frizione.



La V-Strom 1050 è in vendita a partire da 15.290 euro ed è disponibile in quattro diverse livree bicolore: Blu Varsavia, Grigio Istanbul, Nero Nairobi e Rosso Pechino (una novità rispetto a quanto annunciato in occasione del lancio). La V-Strom 1050DE ha un prezzo base di 15.990 euro e offre tre colorazioni bicolore: Giallo Luxor, Blu Rodi e Nero Nairobi.