Nuova Mercedes-Benz Classe E: i prezzi della Berlina e della Station Wagon

In listino ci sono otto versioni per la Berlina e sei per la Station Wagon, motorizzazioni ibride, diesel e benzina, una dotazione tecnologica premium e un infotainment sempre più interattivo, completo e intelligente.

Nuova Classe E Berlina: gli esterni Caratterizzata da uno sbalzo anteriore corto e da un cofano motore lungo, il design "cab backward" è completato dallo sbalzo posteriore equilibrato. Ha un frontale che ospita una superficie simile a un pannello nero, che collega la mascherina del radiatore ai fari, elemento che riporta ai modelli Mercedes-EQ. La mascherina del radiatore dal design tridimensionale cambia a seconda dell’allestimento, pertanto può essere progressiva o classica. La nuova Classe E è dotata di serie dei fari a LED High Performance, mentre a richiesta, il DIGITAL LIGHT è disponibile senza e con funzione di proiezione. Le luci di marcia diurne sono configurate nella forma a sopracciglio tipica del marchio, mentre i Powerdomes accentuano il cofano del motore. Di profilo, il design della Mercedes-Benz Classe E berlina mette in risalto le proporzioni armoniose e il caratteristico design "cab backward", con le nuove maniglie a filo con la carrozzeria, già viste sui modelli Mercedes-Benz di fascia alta e le due linee separate sulla fiancata che sottolineano il carattere sportivo della vettura. Al posteriore, il punto forte è costituito dai fari a LED in due parti, con un nuovo profilo e un design speciale: l'ottica a stella in entrambe le parti dei fari offre un design particolare sia diurno che notturno.

Ufficio stampa Mercedes-Benz

Gli interni e il Superscreen MBUX come ciliegina sulla torta Internamente la Classe E può essere equipaggiata con lo schermo opzionale per il passeggero, così l'ampia superficie in vetro di MBUX Superscreen si estende su tutta la linea fino al display centrale. Davanti al guidatore si trova il display del conducente, a ogni modo i modelli senza display per il passeggero presentano un ampio elemento decorativo che si estende fino al centro, con il display centrale sospeso sopra la superficie concava di questo elemento decorativo. In termini di spaziosità, la Classe E offre al conducente cinque millimetri in più di spazio sopra la testa rispetto al modello precedente. Del passo allungato di due centimetri beneficiano in particolare i passeggeri posteriori: lo spazio per le ginocchia e lo spazio massimo per le gambe aumentano rispettivamente di 10 e 17 millimetri. L'aumento della larghezza dei gomiti nella parte posteriore risulta ancora maggiore: la misura è di 1.519 millimetri. Si tratta di una maggiorazione di 25 millimetri, quasi al livello della Classe S. Il volume di carico arriva a 540 litri.

Ufficio stampa Mercedes-Benz

Nuova Classe E Station Wagon Rispetto al modello precedente, la Mercedes-Benz Classe E Station-wagon è cresciuta in larghezza di 28 millimetri, che significano più spazio per i passeggeri della seconda fila. Il passo è aumentato di 22 millimetri, risultando così di 2.961 millimetri: in questo modo i passeggeri posteriori hanno più spazio a livello delle ginocchia e delle gambe. Il vano di carico può essere ampliato da 615 litri fino a 1.830 litri, ma nel modello ibrido plug-in, la capacità di carico è di 460 – 1.675 litri. Di serie, la nuova Classe E Station-wagon è dotata dell'assetto AGILITY CONTROL e di sospensioni pneumatiche monocamera sull'asse posteriore: molto compatte, sono state studiate per offrire il massimo del comfort anche a pieno carico. A richiesta è disponibile anche l'assetto a sospensioni pneumatiche AIRMATIC con regolazione dell'ammortizzazione continua ADS+.

Ufficio stampa Mercedes-Benz