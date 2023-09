Nuova Mercedes-AMG A 35 4MATIC Spectral Edition

Una serie speciale esclusiva per celebrare i 25 anni della Classe A. La A 35 4MATIC Spectral Edition è stata realizzata su base AMG Line Advanced Plus.

Cattura l'attenzione grazie alla sua livrea in Blu Spettrale e al "trucco" del Pacchetto Night AMG, ma non è tutto qui.

Vista da fuori Ha uno sguardo tutto nuovo, con i fari anteriori rielaborati e una griglia del radiatore specifica AMG, che tra l'altro mette in risalto il nuovo badge rotondo con l'emblema AMG al posto della stella Mercedes con corona d'alloro. Inoltre, una nuova grembiulatura anteriore e i rigonfiamenti della carrozzeria, già visti sulla A 45, conferiscono alla A 35 un nuovo appeal in pieno stile AMG. Il look è sottolineato anche dal nuovo design dei cerchi AMG a cinque doppie razze e dalle pinze freno di colore rosso, oltre che dal labbro dello spoiler posteriore, dai fari posteriori rivisitati e dai caratteristici terminali di scarico rotondi.

Ufficio stampa Mercedes-Benz

Vista da dentro Gli interni sono in pelle nera, ma in abitacolo non manca la luminosità, garantita dall’ampio tetto "Panorama", di serie su questa versione. A proposito di dotazione di serie, sulla speciale Mercedes-AMG Classe A 35 4MATIC Spectral Edition troviamo anche il volante AMG Performance con tasti AMG, che consentono al guidatore di controllare funzioni specifiche come l'ESP a tre stadi o quelle inserite nell'AMG Dynamics, senza togliere le mani dal volante. Inoltre, è presente anche il sedile AMG Performance, disponibile anche nel "modaiolo" colore grigio salvia.

Ufficio stampa Mercedes-Benz

Motore, tecnologia, infotainment e connettività In linea con i nuovi modelli presentati da Mercedes-Benz, anche il powertrain della AMG A 35 è stato dotato di un alimentatore ausiliario a 48 volt e di un generatore di avviamento a cinghia (RSG - favorisce lo spunto offrendo 10 kW di potenza nella fase di avvio) ed è in grado di raggiungere una potenza massima di 225 kW/306 CV e una coppia di 400 Nm. Fa parte del pacchetto tecnico il cambio AMG SPEEDSHIFT DCT a 8 rapporti, ma anche un nuovo radiatore anteriore che facilita la gestione della temperatura al limite. Fanno parte della dotazione standard di questa special edition anche il DISTRONIC e il Pacchetto Integrazione per Smartphone. A tal proposito, va ricordato che la nuova Mercedes-AMG Classe A beneficia dell'ultima generazione del sistema di infotainment MBUX, oltre che di una maggiore potenza di ricarica USB e di un nuovo design caratteristico dello schermo AMG.

Ufficio stampa Mercedes-Benz