Nuova Mazda CX-5, è cresciuta ed è solo ibrida

Mazda ha deciso di eliminare le motorizzazioni diesel e benzina non elettrificate sulla CX‑5: la nuova gamma sarà esclusivamente ibrida. Al lancio, previsto per dicembre 2025, sarà disponibile una versione con un motore 2.5 quattro cilindri in linea benzina mild hybrid Euro 6e da 141 Cv di potenza massima e 238 Nm di coppia. Potrà essere abbinato alla trazione anteriore o integrale e lavorerà in sinergia con il cambio automatico a 6 rapporti (non ci sarà il cambio manuale). Successivamente alla mild-hybrid, arriveranno versioni plug-in e, più avanti – verso il 2027 – la full-hybrid "sviluppata in proprio", che farà uso del nuovo motore Skyactiv‑Z per rispettare le omologazioni Euro 7. Una strategia che mostra una transizione graduale ma concreta verso l’elettrificazione.