Nuova Hyundai Santa Fe

L'idea che sta dietro la nuova Santa Fe Hyundai e Santa Fe seguono da sempre i trend dei diversi stili di vita outdoor, applicando in fase di progettazione un approccio non convenzionale ispirato allo stile di vita dei clienti fidelizzati ma anche di clienti potenziali, osservando attentamente i bisogni che emergono nella società. Comfort, massimo spazio di carico e massima praticità per tutte le attività, in città e fuori: nuova Santa Fe è stata costruita rispondendo a queste necessità. “Nuova Santa Fe è un SUV che mette in perfetto equilibrio la vita urbana e quella nella natura gestendo al meglio tutte le situazioni, dai viaggi in famiglia alle avventure fuoriporta” – ha dichiarato SangYup Lee, Executive Vice President e Capo dello Hyundai Global Design Center. “Con un passo allungato, interni più spaziosi e un bagagliaio ispirato a una terrazza, nuova Santa Fe accresce le proprie doti da SUV per offrire maggiore versatilità e un’esperienza di primo livello ai clienti”.

Ufficio stampa Hyundai

Trasmette un grande impatto visivo Il design ha una forma squadrata che non penalizza la silhouette, grazie al passo allungato e alla forma del portellone posteriore. Il frontale crea una sensazione di imponenza grazie al cofano alto, alle luci ad H e ai passaruota muscolosi. Il disegno ad H delle luci, pensato per riprendere con originalità il logo del brand coreano, si ritrova anche nella parte inferiore del frontale per raccordarne il look. Il profilo mette in risalto una linea del tetto marcata, oltre a volumi scolpiti e linee decise intorno alle ruote, mentre lo sbalzo anteriore ridotto consente di mettere in mostra le ruote da 21”, che regalano a questo maxi Suv un aspetto robusto e pronto a qualsiasi avventura. Per regalare la massima capacità di carico al bagagliaio, al posteriore troviamo un portellone molto grande disegnato con linee semplici, che integrano luci con disegno ad H, in perfetto equilibrio con l’anteriore.

Ufficio stampa Hyundai

Interni accoglienti e spaziosi Gli interni della nuova Santa Fe mettono in risalto un ambiente generoso mentre quando si apre il portellone posteriore si nota subito l’ampia capacità di carico, che secondo Hyundai è paragonabile, come sensazione, a quella che regala una vista su una terrazza panoramica di ampia superficie. Tra l’altro, la seconda e la terza fila di sedili sono completamente ripiegabili per una capacità di carico che, in base a quanto dichiarato dal costruttore coreano, sarà da leader nel segmento. Il design degli interni ha linee orizzontali e verticali che richiamano gli esterni, con dettagli dal motivo ad H sulla plancia e sulle bocchette del climatizzatore a creare ulteriore unicità. In abitacolo c’è anche un doppio caricatore wireless per smartphone e il Panoramic Curved Display che unisce il cluster digitale da 12,3” allo schermo del sistema di infotainment della stessa dimensione. Sparsi in abitacolo ci sono inserti soft-touch con motivo effetto legno, mentre i sedili sono di pelle Nappa e hanno delicati ricami che rendono gli interni ancora più originali. Inoltre, per la Santa Fe Hyundai ha scelto diversi materiali sostenibili, che si ritrovano nel rivestimento scamosciato del cielo, nei tappetini e nel retro dei sedili della seconda e della terza fila che sono stati realizzati utilizzando plastica riciclata, mentre il cruscotto e i rivestimenti delle portiere sono ricoperti anch’essi in materiali eco-compatibili. Per scoprire tutti gli altri dettagli della nuova Santa Fe, bisogna attendere la World Premiere ufficiale prevista nel mese di agosto.