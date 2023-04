Hyundai Ioniq 5 N: ecco il teaser ufficiale

Il primo modello ad essere declinato anche in una versione ad alte prestazioni sarà la Ioniq 5, che è attesa al debutto nel corso del 2023. Intanto, la Casa coreana ha rilasciato le immagini dei test ufficiali che i prototipi hanno effettuato in condizioni di freddo estremo in Svezia, vicino al Circolo Polare Artico.

L’auto è camuffata, ed è quindi difficile cogliere i dettagli estetici che caratterizzeranno la futura versione di serie. Nel video l’auto esegue diversi drift sulla neve, infatti è presente una specifica modalità per far “slittare” il retrotreno, come confermato dal tecnico di Hyundai, Albert Biermann.

Il motore è derivato da quello della Kia EV6 GT e dovrebbe avere una potenza nell’ordine dei 600 CV. L’accelerazione da 0 a 100 km/h dovrebbe essere coperta in circa 3,5 secondi, mentre la velocità massima dovrebbe essere limitata a 250-260 km/h. Non si hanno informazioni sul pacco batterie, ma l’autonomia dovrebbe essere di circa 400 km.

Tra le altre caratteristiche specifiche della versione N dovrebbe esserci il Virtual Grin Shift, un sistema di cambiata artificiale che dovrebbe fornire al guidatore delle sensazioni simili a quelle del cambio a doppia frizione della i30 N.

Alla fine del video possiamo cogliere un indizio su quello che sarà il sound della vettura: non ci saranno gli scoppiettii di un motore termico, ma il suono sarà comunque curato per garantire una timbrica maggiormente appagante.