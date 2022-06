Nuova DS 7, raffinatezza “au sommet” per il Suv francese

Il

design esterno

DS Pixel Led Vision 3.0

E-Tense da 21 pollici

sospensioni attive

cambia in molti, incisivi particolari. Innanzitutto i fari, che accolgono la tecnologia, la cui portata con gli abbaglianti aumenta fino a 380 metri. Il frontale è stato ridisegnato e presenta una griglia più grande, come anche le feritoie per lʼaria (DS Wings), ma uno stile nuovo lo esprimono anche il paraurti e i cerchi, nuovi da 19 pollici e per la. Il fiore allʼocchiello tecnico della nuova DS 7 riguarda le, che scansionano ogni singola ruota con una telecamera per adattare la miglior ammortizzazione in base al manto stradale.

Allʼinterno è un vero trionfo del lusso, con la versione

DS 7 Opera

Nuovo è lo schermo touch da 12 pollici ad alta risoluzione

Night Vision

che propone due colori di pelle Nappa: Nero Basalto e Grigio Perla, valorizzate dalla goffratura con linee che ricordano la firma delle luci esterne. Il cruscotto e i pannelli delle portiere sono ora dotati di nuovi rivestimenti con effetto drappeggiato sulle finiture in pelle Nappa., che rimodula totalmente lʼinterfaccia utente. Ilsi avvale di una telecamera a infrarossi che sorveglia la carreggiata e i lati per rilevare ciclisti, pedoni e animali fino a 100 metri di distanza.

Disponibile dal prossimo autunno, la

nuova DS 7 ha tre powertrain ibridi ricaricabili

DS Performance

cambio automatico a 8 rapporti

, una accelerazione che abbiamo anche visto sulla DS 9 E-Tense . Il più potente dei tre eroga 360 CV e ha la trazione 4x4 grazie ai due motori elettrici montati su ciascuno degli assali. È stato sviluppato dae prevede anche lʼassetto ribassato e freni potenziati. Le altre due versioni E-Tense ibride plug-in sviluppano 225 e 300 CV, la prima è a trazione anteriore e la seconda integrale, ma tutte montano il. La nuova batteria da 14,2 kWh consente di percorrere fino a 65 km a emissioni zero nel ciclo misto e fino a 81 km nel ciclo urbano.

Disponibile infine anche un

motore diesel BlueHDi da 130 CV

, mentre i motori a benzina PureTech da 130, 215 e 225 CV non saranno commercializzati in Europa. Prezzi non ancora formalizzati.