DS Automobiles cresce e conquista con DS3 Toits de Paris e DS7 Ligne Noir

È questo lʼobiettivo di DS Automobiles , fin dallo spin off da Citroen del 2014. Unʼidea del lusso alla francese che cʼè in tanti altri settori ‒ moda, food, design ‒ ma non nellʼautomobile, e così per affermarla abbiamo creato “prodotti eccezionali”, come dice Eugenio Franzetti , direttore generale DS Italia.

A esprimere questa linea, che è anche strategica, sono oggi 4 modelli. I più longevi in gamma sono DS3 e DS7, di cui il giovane brand ha svelato a Milano le edizioni speciali

DS3 Crossback Toits de Paris e DS7 Crossback Ligne Noir

versioni E-Tense

berlina DS9

DS4 Crossback

, pronte per il mercato italiano. Anche nelle, ovvero con propulsione 100% elettrica per la DS3 Crossback Toits de Paris e ibrida plug-in benzina/elettrica per la DS7 Ligne Noire, a due o quattro ruote motrici. Con loro lʼammiragliae la inedita, che è già ora il modello più venduto della gamma e che Tgcom4 ha provato di recente, scoprendone la qualità dei suoi rivestimenti in pelle e delle finiture artigianali.

DS3 Crossback Toits de Paris

tetti parigini in ardesia e zinco

Il tetto di questo modello è il Grigio Carat

Prezzi da 28.350 euro, la E-Tense da 41.400 euro

‒ Lʼispirazione arriva dai celebri, candidati a diventare patrimonio universale dellʼUnesco. Il loro colore assume tante sfumature in base al meteo ma si staglia inconfondibile sugli edifici della Ville Lumiere. Lʼallestimento Toits de Paris per la DS3 assume dunque un tratto di raffinatezza e non a caso si rivolge al target femminile.ed è abbinabile a 5 colori di carrozzeria: Bianco Perla, Bianco Polare, Noir Perla Nera, Gris Artense e Grigio Cristallo. Distintivi sono anche la calandra e i cerchi in lega da 18 pollici, mentre gli interni originali sono rivestiti in Nero Basalto e il volante in pelle pieno fiore è lavorato a mano., ma con i nuovi incentivi da scontare.

DS7 Crossback Ligne Noire

La versione Ligne Noire costa a listino da 45.500 euro, le plug-in ibride da 58.100 euro

‒ Lʼeleganza del nero esalta la personalità del “più Suv” tra i modelli DS. In un perfetto gioco di contrasti, gli elementi esterni in Nero Lucido sposano la brillantezza delle luci 3D con finiture tagliate al laser. La griglia esagonale ha un elegante motivo a diamante e i cerchi sono in lega da 19 pollici. Dentro i rivestimenti in pelle “Basalto Rivoli” e la nuova telecamera di retromarcia. Questʼedizione limitata è proposta in 6 colori di carrozzeria: Nero Perla, Grigio Platino, Blu Inchiostro, Bianco Perla, Cristallo Perla o Grigio Artense., senza incentivi.

Lʼavanguardia di stile dei modelli DS Automobiles sposa anche lʼavanguardia tecnica, con le

sospensioni attive

DS è presente in Formula E

secondo mercato al mondo

mutuate dalla casa madre Citroen, i nuovi cambi automatici a 8 rapporti (EAT8) e naturalmente la trazione elettrica.fin dalla nascita del campionato mondiale riservato alle monoposto elettriche, ha vinto tanto e più di ogni altro team, e per rendere omaggio a questʼimpegno, tutti i nuovi modelli DS che debutteranno sul mercato saranno dal 2024 al 100% elettrici. E lʼItalia conterà molto per il giovane brand, è il(dopo lʼovvia Francia) ed entro fine anno saranno 48 i DS Store nel Belpaese.