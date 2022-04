DS 9 E-Tense, all in sulle ibride con le nuove 4x4 360 e 250 CV

Proprio lʼelegante

ammiraglia DS 9

DS 9 E-Tense 4x4 360

DS 9 E-Tense 250

Linea Performance+ e Rivoli+

si presenta oggi in Italia con due nuove motorizzazioni e due allestimenti per ciascuna di esse. Si tratta della(che sta per i cavalli di potenza) e dellaa due ruote motrici. Queste due nuove motorizzazioni sono disponibili con le finiture di eccellenza. Lʼelettrificazione assume dunque un ruolo sempre più importante per DS, che già nel 2021 ha venduto versioni E-Tense per il 35% dei suoi volumi complessivi, e dal 2024 produrrà soltanto modelli a trazione 100% elettrica.

La nuova

DS 9 E-Tense 4x4 360

4 cilindri PureTech benzina da 200 CV

due motori elettrici: il primo da 110 CV

lʼaltro da 113 CV

è dotata di una batteria nuova da 15,6 kWh che le consente unʼautonomia fino a 70 chilometri in modalità elettrica nel ciclo urbano, per emissioni di CO2 di appena 26 g/km. Il motore termico è il, cui sono abbinatiè integrato nella trasmissione e agisce sullʼavantreno,è accoppiato allʼasse posteriore. Quando marcia in elettrico, la berlina può raggiungere la velocità massima di 140 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi. Di serie questa motorizzazione ha le evolute sospensioni DS Active Scan.

Stesso motore da 200 CV per la

DS 9 E-Tense 250

nuova applicazione “DS Energy Coach”

Jean-Éric Vergne

, che però è accompagnato da un solo motore elettrico da 80 kW (110 cavalli). La batteria da 15,6 kWh è la stessa della 4x4 ma i consumi medi di benzina sono inferiori: 1,1 litri per 100 km nel ciclo misto WLTP contro gli 1,8 litri della 4x4 360. Il plus di questʼultima sta poi nella, sviluppata dal team DS e dal due volte campione del mondo di Formula E. Lʼapp aiuta il guidatore a ottimizzare la rigenerazione dellʼenergia nelle fasi di decelerazione, visualizzando i punteggi sullo schermo centrale.

A listino in Italia la nuova DS 9 E-Tense 4x4 360 costa 68.400 euro nella versione Linea Performance+ e 71.400 euro nella Rivoli+

. La motorizzazione a trazione anteriore 250 costa 58.700 euro nellʼallestimento Linea Performance+ e 61.700 in quella Rivoli+.