Nissan rinnova la Leaf, lʼauto elettrica best-seller al mondo

Fu lanciata nel lontano 2010 tra entusiasmi e scetticismo, ma lʼanno dopo fu eletta Auto dellʼAnno in Europa e iniziò il suo exploit. A tuttʼoggi sono quasi 600 mila le unità vendute a livello globale . Mondo che ha ancora voglia di mordere la “foglia” Nissan, così da aprile arriverà il modello 2022 della 100% elettrica giapponese.

Un restyling molto incisivo fatto di

linee esterne ammodernate

nuovi colori di carrozzeria

due distinte tonalità di Blu

, nuovi cerchi in lega da 16 e 17 pollici che accolgono il nuovo logo Nissan, presente anche sulla griglia frontale e sul posteriore. Per Leaf 2022 ci sono anche‒ Universal e Magnetic ‒ già viste su Qashqai e Ariya, e che si aggiungono alle 6 colorazioni esterne del Modello 2021 e alle 5 bicolore. La trazione elettrica è disponibile con due diverse batterie, per unʼautonomia di marcia fino a 385 chilometri.

Prodotto maturo di veicolo elettrico, Nissan Leaf adotta il meglio delle attuali tecnologie di guida assistita e di sistemi relativi alla connettività. Il

ProPILOT

funzione e-Pedal

NissanConnect

prezzi lancio partono da 29.500 euro

, sempre più evoluto, permette alla vettura di mantenere la distanza di sicurezza, di rallentare fino a frenare del tutto e, tramite la, di accelerare, decelerare e fermare lʼauto con il solo pedale dell’acceleratore. Il sistema dʼinfotainment, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, offre interazioni da remoto, anche tramite app e i comandi vocali di Amazon Alexa. Nuova Nissan Leaf 2022 arriva ad aprile, i, con una promozione sconto di 2.700 euro rispetto ai 32.200 euro del listino base.

Nissan, lʼerede di Micra sarà tutta elettrica

LʼAlleanza tra Renault e Nissan (ma anche Mitsubishi) permette di sfruttare piattaforme e tecnologie ai quattro angoli del pianeta e ciò spiega lʼannuncio che la prossima city car elettrica di Nissan sarà prodotta nel

centro Renault ElectriCity in Francia

piattaforma Alliance CMF B-EV

Townstar