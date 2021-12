Nissan Qashqai N-Connecta, ibrido leggero e tanti contenuti

Cʼè una certezza nelle strategie Nissan e si chiama Qashqai . Il veicolo che 20 anni fa esatti squarciò il mercato dellʼauto per farvi entrare i Suv, continua il suo processo dʼinnovazione. Da allora questa carrozzeria è divenuta il dominus dei mercati europei. Questʼanno Nissan ha lanciato la terza generazione di Qashqai , stilisticamente ingentilita e con dotazioni ben oltre il segmento C di appartenenza. Ha anche abbandonato il diesel per proporre soltanto motori benzina mild hybrid (da 140 e 158 CV), ma in rampa di lancio per il 2022 cʼè la versione elettrica.

Tgcom24 ha provato questa settimana la versione N-Connecta, una delle più tecnologiche dellʼampia gamma, con motore ibrido leggero da 140 CV, cambio manuale e trazione anteriore. Da due decenni al vertice delle vendite europee, e non soltanto fra i Suv ma in assoluto, Qashqai è stato sviscerato in tutti i fondamentali, eppure la terza serie non smette di stupire, perché conquista allori e perché su strada si rivela sempre più “pulito”, affidabile, perfetto. Si diceva allori, perché giusto una settimana fa ha conquistato le 5 stelle euroNCAP per la sicurezza, con una votazione altissima (91) e lʼen plein quanto a protezione dei bambini a bordo!

Il nostro modello ha tutto: i sensori per la corretta pressione degli pneumatici, quello che monitora lʼattenzione del guidatore, la Frenata dʼemergenza “Intelligente” (perché interviene nel caso che chi guida si distrae), in grado di valutare anche i movimenti di pedoni, ciclisti di altri veicoli agli incroci. Per la sicurezza ci sono anche lʼIntelligent Cruise Control e il sistema “Around View Monitor” che rileva gli oggetti in movimento, oltre ai sensori di parcheggio e i 7 airbag (incluso uno tra i sedili anteriori). La nostra versione N-Connecta è spinta dal motore base, il meno potente e con il cambio manuale, mentre lʼautomatico ci sarebbe stato bene e difatti Nissan lʼha riservato su altre versioni.

Discorso analogo per la trazione, solo anteriore, solo che le sospensioni del nostro Qashqai sono a dir poco sbalorditive: ammortizzatori efficaci, precisi, sensibilissimi alle sollecitazioni delle strade romane e quasi imperturbabile su basalti e sanpietrini. Il merito si deve anche della scocca in alluminio, più leggera di 60 chili rispetto al vecchio modello. Tre modalità di marcia e un ottimo sterzo, ora molto più preciso e diretto, rendono davvero comoda e piacevole la guida di questo Suv agile, lungo meno di 4,5 metri e forte di un bel bagagliaio da 504 litri e con profondità del vano di ben 87 cm. Abbattendo i sedili posteriori, si ottiene poi un volume fino a 1.593 litri.

La versione N-Connecta dice già tutto dal nome, perché include nella dotazione di serie il navigatore satellitare NissanConnect con schermo da 9 pollici e mappe TomTom, la funzione Premium Live Traffic con aggiornamenti in tempo reale e altre funzioni legate alla connettività. Molto utili le porte USB posteriori. Il look specifico di Nissan Qashqai 3 N-Connecta mostra i cerchi da 18 pollici con gomme imponenti di misura 235/55. Lievita il listino rispetto al lancio della scorsa primavera, con prezzi che partono da 26.550 euro, mentre la nostra versione costa 32.950 euro. Da spendere, a nostro avviso, 990 euro per il Drive Assist con Head-Up Display.