Nissan Ariya, ci siamo! A breve lʼesordio del crossover elettrico

Eccolo finalmente sulle strade europee Nissan Ariya , il crossover interamente elettrico che da qualche giorno è ordinabile in Giappone e presto lo sarà anche da noi. Complice la pandemia, purtroppo, il lancio in Europa e Stati Uniti è stato rinviato a dopo lʼestate , ma in alcune occasioni è già stato esposto staticamente.

Il debutto stradale non poteva essere più charmant, quello della Costa Azzurra e con capatina dʼobbligo a Monte Carlo. Dopo la Leaf (lʼauto elettrica più venduta al mondo), ecco allora che Nissan raddoppia la sua gamma Full Electric, con questo modello dal design Suv/Coupé, originale e dinamico, molto moderno e con dovizia di tecnologia, sia tecnica sia degli equipaggiamenti di bordo. A moʼ di esempio, il quadro strumenti da 12,3 pollici e il display centrale sempre da 12,3 pollici creano un grande schermo che mette a disposizione del guidatore (e dei passeggeri) tutte le informazioni di cui hanno bisogno.

Più grande del Qashqai per dimensioni e con le stesse doti di funzionalità, Ariya è assistito dalle più avanzate tecnologie di guida Nissan, come il ProPilot che soddisfa altissimi livelli di sicurezza. Il “pilota semi-automatico” del costruttore giapponese aiuta, infatti, il guidatore a mantenere la vettura centrata nella sua corsia di marcia, a muoversi nel traffico stop-and-go e a mantenere una velocità e una distanza prestabilite dal veicolo che precede. E poi cʼè la trazione 100% elettrica, che in Europa sarà declinata in 4 diverse versioni.

Nissan Ariya sarà infatti immesso sui mercati del Vecchio Continente sia con la trazione anteriore che con quella integrale. Inoltre le batterie hanno due distinti livelli di potenza, da 63 e da 87 kWh, questʼultima è in grado di sostenere fino a 500 chilometri di autonomia. La versione a trazione integrale è spinta da due motori elettrici e dal sistema a ruote indipendenti e-4ORCE, che garantisce una guida fluida e un’ottima stabilità alla vettura. La velocità massima è pari a 160 km orari, valore invidiabile per unʼauto elettrica.

