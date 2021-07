Nissan Leaf, chi la guida la usa per 14.200 km lʼanno

Sorpresa, e anche un poʼ di stupore. I proprietari europei di auto elettriche percorrono ogni anno oltre 600 km in più rispetto a chi guida auto a benzina o diesel! A dirlo è una ricerca condotta da Nissan sui proprietari della Leaf in Europa, lʼauto elettrica del brand che in 10 anni ha conquistato più di 500 mila clienti. E che alimenta il movimento “Electrify the World” di Nissan.