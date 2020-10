Nissan Italia rafforza lʼimpegno sullʼauto elettrica

Il 2020 è stato un anno difficile e speciale, per tutti, ma nella crisi si creano i presupposti per rinnovarsi e guardare con ottimismo al futuro. A guardare Nissan e le prospettive di cui parla il neo-Presidente e amministratore delegato per lʼItalia, Marco Toro , deve essere proprio così. Allʼorizzonte si affaccia la nuova Ariya e una presenza nel segmento elettrico sempre più convincente.

“Contiamo di chiudere in Italia con oltre 30.000 auto vendute questʼanno ‒ dice Marco Toro, 26 anni in Nissan e a capo della filiale Iberia prima di rientrare in Italia ‒ e una quota mercato superiore al 2%”. Considerati i danni creati dal virus, è un risultato di spessore. Ma non basta, per il numero uno di Nissan Italia bisogna rafforzare lʼAlleanza con Renault (e Mitsubishi), visto che soltanto il 9% dei modelli dei tre gruppi sfruttano la stessa piattaforma produttiva e lʼobiettivo è salire al 48% almeno.

Nasce Nissan EV-CARE

Abbraccia ormai due decenni la gamma elettrica di Nissan, uno dei suoi vanti maggiori, con la Leaf che è lʼauto elettrica più venduta al mondo. In Italia cʼè però ancora qualche ritardo e allora, per avvicinare gli automobilisti alla mobilità a emissioni zero, ecco il nuovo programma di prove EV-CARE presso la rete di concessionarie, che prevede test drive di 48 ore della Leaf. Due giorni per prendere confidenza e scoprire ogni aspetto dellʼauto, come lʼinnovativo e-Pedal che consente di accelerare e decelerare utilizzando un solo pedale. Il test drive si prenota online sul sito www.nissan.it.

Il cliente che intendesse acquistarla può, inoltre, contare sullʼinfrastruttura di ricarica fornita da Nissan gratuitamente: la wallbox viene infatti installata presso l’abitazione, il box o il garage condominiale al momento dell’acquisto. Tutte le modalità di gestione della Leaf sono possibili dallʼapp Nissan Charge, che fra le varie funzioni permette anche dʼindividuare i 9.000 punti di ricarica distribuiti sul territorio nazionale.