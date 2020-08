Nissan Ariya, il Suv elettrico con grandi ambizioni

In effetti la storia di Nissan in Europa è separabile in due distinti momenti: prima di Qashqai e dopo, con il Suv “made in Britain” che è stato per due decenni interprete autentico dei desideri nuovi degli automobilisti. Tanti i clienti nuovi, conquistati al brand nipponico, che però adesso vuole guardare avanti e Ariya sembra davvero un potenziale crac di mercato. Robusto ma leggero nelle forme, versatile grazie alle due configurazioni a due e quattro ruote motrici, soprattutto a trazione al 100% elettrica. Due i livelli di potenza, da 63 e 87 kWh, e la promessa di fare fino a 500 chilometri a emissioni zero.

Il design rinnova profondamente lo styling degli attuali crossover Nissan. La fascia anteriore e la posteriore sono unite da una sola linea che attraversa tutto il profilo laterale della vettura, creando un movimento che garantisce bellezza e tensione da ogni angolo di osservazione. La coda è in stile coupé e il disegno delle luci posteriori a forma di lama è particolarmente attraente. Ariya porta al debutto anche il nuovo logo Nissan, composto e illuminato da 20 LED. Infine, qualità da non sottovalutare per unʼauto elettrica, è la capacità di traino di 1.500 kg per tutte le versioni. Il debutto è previsto a metà 2021.

