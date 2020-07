Nissan Ariya, il crossover coupé al 100% elettrico

Tanta la tecnologia implementata nel nuovo modello Nissan, che ha il compito di fare da battistrada a tutta una gamma di nuovi prodotti: 12 nei prossimi 18 mesi. Il piano di trasformazione Nissan NEXT prevede la vendita di 1,5 milioni di veicoli equipaggiati con sistemi di guida autonoma e lʼimmatricolazione di oltre un milione di veicoli elettrici ed elettrificati nel giro di 3 anni. A corredo di questa trasformazione cʼè anche il nuovo logo Nissan, svelato proprio su Ariya per la prima volta. Collocato al centro dello stemma, il termine “Nissan” è composto e illuminato da 20 LED.

Il design è però il primo aspetto che si coglie in Ariya, perché è un crossover che mischia le linee dei Suv e dei coupé. La fascia anteriore e la posteriore sono unite da una sola linea che attraversa tutto il profilo laterale della vettura, creando un movimento che garantisce bellezza e tensione da ogni angolo di osservazione. La coda è caratterizzata da un montante a “C” inclinato proprio come in un coupé e con luci posteriori a forma di lama, sagomate per avere un effetto scuro quando lʼauto è parcheggiata e unʼilluminazione rossa quando invece è in uso.

Nissan Ariya è mosso da due motori elettrici e arriverà in Europa in ben 5 versioni. La versione 63 kWh può essere a due ruote motrici oppure con la trazione integrale e-4ORCE. Doppia soluzione anche per la versione da 87 kWh, mentre al top di gamma ci sarà la Ariya e-4ORCE 87 kWh Performance, che offre la migliore combinazione tra prestazioni e contenuto tecnologico. Qualità da non sottovalutare per unʼauto elettrica è che tutte le versioni di Nissan Ariya hanno una capacità di traino di 1.500 chilogrammi.