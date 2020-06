Nissan lancia il “Manuale per lʼautomobilista elettrico”

Un manuale che vuol rendere omaggio anche ai 10 anni della Leaf, lʼauto elettrica più venduta al mondo e adesso ulteriormente rinnovata e potenziata nella gamma, con le due versioni da 40 e 62 kWh. Ma qual è il primo consiglio che Nissan dà allʼautomobilista elettrico? Naturalmente lʼaver cura della batteria. Lo stato della carica non deve mai essere troppo basso, perché ne penalizzerebbe lʼefficienza e la durata nel tempo, giusto allora mantenere un livello di carica oltre il 50-60%. E se si sta via per un tempo lungo? Ci sono funzioni da attivare ‒ come Sleep sulla Leaf ‒ proprio per queste situazioni di fermo prolungato.

Altro consiglio del “Manuale” è quello di vivere lʼauto elettrica come una community. L’app Nissan Charge non serve soltanto a gestire le funzioni della propria auto e scoprire dove ricaricarla, ma può aiutare anche gli altri membri della community su quali sono i migliori punti di ricarica o come pianificare un viaggio. Non essere egoisti significa inoltre pensare a chi viene dopo di noi in una stazione di ricarica pubblica: inutile occupare aree per lungo tempo se non ne abbiamo bisogno. La cortesia è un valore, allora consideriamo lʼipotesi di lasciare un biglietto sul parabrezza per informare gli altri sul tempo che ci vorrà.

Condividere la propria colonnina domestica è un altro atto di cortesia. Qui subentrano i rapporti con i nostri condomini, è chiaro, ma è bene farsi promotori dellʼinnovazione in corso e non sorprende come siano sempre di più gli edifici e i parchi residenziali che stanno attivando colonnine per auto elettriche a disposizione dei residenti. Il segmento è dʼaltronde in crescita, si stima che le vendite in Europa di auto elettriche in questo difficile 2020 aumenteranno del 70% circa. Facciamoci trovare pronti!