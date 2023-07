Nerva EXE è lo scooter elettrico GT spagnolo

Un telaio da GT Per raggiungere un buon livello di rigidità, il telaio di Nerva EXE si basa su una struttura multitubolare in acciaio con importanti rinforzi nella zona centrale e nel cannotto di sterzo. Nella zona centrale, all'interno del tunnel, sono alloggiate le batterie, posizione che favorisce l'accentramento delle masse del veicolo per mantenere il baricentro basso a tutto vantaggio dell’agilità e dell’equilibrio di guida. EXE ha la ruota anteriore da 15” e posteriore da 14”, con pneumatici rispettivamente nelle misure di 120/70 e 140/70. L’impianto frenante è composto da un doppio disco con sistema di frenata combinata CBS.

Ufficio stampa Nerva

Spagnolo, elettrico e GT Lo scooter elettrico EXE è stato pensato per offrire un buon handling di guida anche su strada aperta, oltre che nel trasporto urbano. Usato in ambito extraurbano, può raggiungere la velocità di punta di 125 km/h. Il parabrezza alto e la carrozzeria avvolgente aiutano nei lunghi trasferimenti il comfort del pilota e del passeggero, ma l’EXE ha anche una buona capacità di carico. Infatti, la disposizione delle batterie LFP nel pianale consente di avere un vano sottosella molto ampio, dove trovano posto un casco integrale ed uno jet, oltre ad altri oggetti di uso comune. Di serie su questo scooter elettrico c’è anche una presa USB accessibile nel retroscudo, fari LED ad elevata luminosità (sia anteriormente che posteriormente), mentre la strumentazione con pannello TFT consente la connessione bluetooth con il cellulare.

Il cuore di Nerva EXE Il gruppo motore di Nerva EXE è disposto in modo simile a quello di uno scooter termico: il blocco di trasmissione alla ruota posteriore crea un insieme rigido che funge anche da forcellone, chiudendosi sul lato destro mediante un semi-tilt che fornisce una maggiore rigidità torsionale. Questo sistema è stato pensato per aiutare la distribuzione dei pesi e favorire la facilità e il rendimento di guida, ma ne giova anche il comfort di marcia perché questo schema rende più facile il lavoro degli ammortizzatori posteriori. Il moto alla ruota posteriore viene trasmesso in due stadi: nel primo, da una cinghia dentata a rapporto di trasmissione fisso collegata all'albero motore, poi da un treno di ingranaggi di riduzione collegati all'albero della ruota. L'elasticità della cinghia di trasmissione aiuta ad ammorbidire e regolare l'erogazione alla ruota della coppia motrice. Il motore di EXE non necessita di manutenzione in quanto privo di spazzole, ma richiede solo il controllo del livello dell'olio della trasmissione del riduttore e della tensione della cinghia ogni 5.000 km. La potenza del motore è di 9 kW (pari a 12,2 CV) con punte di 12 kW (16,3 CV), mentre la coppia raggiunge i 48 Nm a 1.720 giri/min.

Batterie e ricarica Nerva EXE ha due batterie LFP (Litio Ferro Fosfato) da 2,88 kWh per un totale di 5,76 kWh. Le batterie sono prodotte da BYD, che si occupa anche dell’assemblaggio dell’intero scooter nei suoi stabilimenti. Le batterie sono garantite per 5 anni e per un numero di almeno 6.000 cicli di ricarica, pari a 900.000 km di utilizzo in modalità Eco o 690.000 km in modalità Normal. La ricarica completa richiede 4,2 ore, ma l’80% si raggiunge poco dopo le 3 ore. Nerva EXE è dotato di caricabatterie da 1,8 kW integrato con cavo per la connessione alla rete domestica e presa Schuko tipo 2.