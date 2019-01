Nella gamma Audi A4 arrivano le versioni mild-hybrid

La Audi A4 Avant si conferma, per il terzo anno di fila, la familiare premium più venduta dʼItalia. Conta per il 90% delle 8.843 Audi A4 immatricolate nel 2018 e così si è guadagnata sul campo i galloni ecologisti della versione mild-hybrid , insieme naturalmente alla A4 berlina, primo passo della totale elettrificazione della gamma Audi. La nuova motorizzazione si chiama 45 TFSI e sviluppa 245 CV di potenza .

Il motore termico è un 4 cilindri due litri turbo benzina , che è affiancato da unʼunità elettrica con rete di bordo a 12 V con alternatore/starter azionato a cinghia. In modalità di marcia rilassate e velocità di crociera, ammette la funzione di veleggiamento (a motore spento), massimizzando lʼefficienza di consumi ed emissioni. Non manca inoltre lo Start/Stop e, altra novità, è la presenza del filtro antiparticolato per motori a benzina . Il risultato è che i consumi medi sui 100 km si attestano sui 6 litri e mezzo ‒ sia la berlina che la Avant ‒ e grazie alle emissioni di CO2 attorno ai 145 g/km, non ci sarà alcuna ecotassa a partire da marzo.

Eppure la Audi A4 45 TFSI è una vettura esuberante, capace di sfoderare 370 Nm di coppia già ai bassi regimi. La versione con trazione integrale permanente quattro accelera da 0 a 100 km/h in appena 5,8 secondi, per una velocità di punta che si ferma a 250 orari solo in virtù del limitatore elettronico. Il cambio è il doppia frizione S tronic e solo quello, chi volesse il manuale a 6 marce deve dirottare su atre versioni a benzina: 35 TFSI da 150 CV e 40 TFSI da 190 CV. Restano in gamma le motorizzazioni turbodiesel TDI e la spettacolare A4 Allroad, in pratica la versione offroad della gamma.