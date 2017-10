Audi lancia le versioni mild hybrid di A4 e A5

La tecnologia “mild hybrid” debutta su Audi A4 e A5 . Un sistema ibrido “dolce”, recita il nome, già usato nellʼindustria automobilistica da altri costruttori, e che ha il merito di ridurre al minimo consumi ed emissioni . Non prevede però la trazione elettrica, come quella che vedremo presto sulla nuova generazione di Audi A8 , la berlina ammiraglia che arriverà a listino a novembre.

A essere dotati di tecnologia “mild hybrid” sono i motori 2.0 turbo benzina a iniezione diretta TFSI, declinati in due livelli di potenza di 140 e 185 kW (190 e 250 CV). Motori 4 cilindri che dispongono di start&stop e della funzione veleggiamento che favorisce, in particolari condizioni, la marcia per inerzia, aiutando a consumare di meno. I modelli che beneficeranno dei nuovi motori sono Audi A4 e A4 Avant e le tre carrozzerie della gamma A5: Coupé, Sportback e Cabriolet. L’adozione del nuovo generatore a cinghia da 12V consente l’ottimizzazione della funzione start&stop e permette lo spegnimento e la riaccensione del motore in fase di veleggiamento, a qualsiasi velocità.