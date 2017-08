Audi A8 nuova, sguardo puntato sul futuro

Subito uno sguardo al design esterno, che promuove cambiamenti importanti: ci sono i fari anteriori a Matrice di Led con luce laser e i posteriori usano tecnologia Oled . Lʼammiraglia tedesca è proposta anche in versione a passo lungo A8 L, le cui misure salgono a 5,30 metri . Allʼinterno lʼabitacolo della nuova Audi A8 è in stile lounge: gli spazi per i viaggiatori sono infiniti e dietro le plafoniere a Led sono dedicate ai passeggeri posteriori, mentre le bocchette dellʼaria si aprono e chiudono elettricamente. Sulla plancia niente più manopole e tasti, soltanto un mega display touch da oltre 10 pollici che, quando è spento, diventa invisibile grazie al black panel.

Il plus della nuova Audi A8 è però tecnologico. La berlina vanta i più avanzati dispositivi di guida assistita: sistemi come il Park Pilot, il Garage Pilot e il Traffic Jam Pilot permettono allʼauto di fare manovre complesse senza la mano del guidatore. Lʼassistente al traffico lascia fare allʼauto, fino ai 60 km/h di andatura, le manovre tipiche (e fastidiose) degli ingorghi: frenate e marcia stop and go. Dal punto di vista tecnico, lʼammiraglia Audi propone lo Sterzo dinamico sulle quattro ruote e le sospensioni attive. Per la sicurezza, infine, il sistema Pro-Sense 360° alza lʼauto in caso dʼincidente per ridurre gli effetti negativi dellʼimpatto.