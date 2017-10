3 ottobre 2017 09:20 Da Milano a Roma in modalità elettrica Un pieno di energia elettrica in meno di 20 minuti

Andare da Milano a Roma in autostrada con unʼauto elettrica, sapendo di poter trovare lungo il percorso 20 punti di ricarica veloci per le batterie. E fuori dallʼautostrada, ma nei suoi pressi, altri 10 luoghi dove sono collocate altrettante colonnine. Da domenica scorsa primo ottobre è possibile, grazie alla promessa mantenuta da Enel di attivare il servizio grazie alla cooperazione dellʼUnione Europea.

Il progetto si chiama EVA+ e sta per “Electric Vehicles Arteries”. Prevede l’installazione nel giro di 3 anni di 200 colonnine di ricarica veloce, 180 in Italia e le altre 20 in Austria. Enel ha installato le prime 20 infrastrutture Fast Recharge sullʼA1 da Milano a Roma, ma si è spinta anche più a sud, fino a Cassino, una delle località dove ci sono le altre 10 infrastrutture che servono a potenziare la rete di ricarica veloce su tratte extraurbane. La tecnologia è stata sviluppata da Enel, che garantisce un pieno di energia in meno di 20 minuti. E soprattutto è compatibile con tutti i veicoli elettrici in commercio e nel rispetto dei più alti standard di sicurezza.

Il colosso italiano dellʼenergia è coordinatore del progetto EVA+, ma con lei ci sono lʼaustriaca Verbund e grandi costruttori automobilistici come Renault-Nissan, BMW e Volkswagen Group Italia. Con le prime 20 colonnine sullʼautostrada A1, è stata “elettrificata” la tratta Roma-Milano, con un punto di ricarica ogni 60 km circa. Dunque non troppo distanti uno dallʼaltro più di quanto non siano le stazioni di servizio tradizionali. I punti di ricarica si trovano perlopiù in aree adiacenti agli accessi autostradali, per consentirne l’uso anche a coloro che utilizzano veicoli elettrici per spostamenti extraurbani. Accordi sono stati siglati con i centri commerciali del circuito Outlet Village, ma anche con Comuni, hotel e ristoranti, il gruppo ACI e le stazioni di servizio Total Erg e API/IP.