Nissan Leaf, Enel e IIT, intesa elettrica

Ma andiamo con ordine e vediamo che cosa significa V2G. La sigla sta per “Vehicle to Grid” e consente ai veicoli elettrici, grazie ad apposite infrastrutture di ricarica, non soltanto di ricaricarsi per marciare a emissioni zero, ma anche di immagazzinare energia da rilasciare alla rete quando il veicolo non è in funzione, tipo di notte. Unʼauto come la Leaf, ma non solo lei in casa Nissan, può trasformasi in una vera e propria “batteria con le ruote”, in grado di accumulare lʼenergia e reimmettere in rete quella non utilizzata, il tutto grazie alla gestione bidirezionale della carica, disponibile nelle colonnine ma anche a bordo dei veicoli.