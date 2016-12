6 luglio 2016 09:00 Mobilità elettrica, Enel sceglie Nissan Leaf Nel progetto Enel anche la Mercedes Classe B ED

Si chiama Nissan Leaf Enel Edition e ha una peculiarità: è la prima vettura brandizzata Enel. Unʼauto super ecologica, al 100% elettrica, comʼè giusto che sia per unʼazienda che è un colosso dellʼenergia e guarda avanti a prospettare le migliori scelte energetiche future. Nissan non è lʼunico partner di Enel, che ha scelto anche Mercedes per il suo progetto e la Classe B Electric Drive come modello da affiancare alla Leaf.

Enel sceglie Nissan Leaf nella sua flotta 1 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Enel sceglie Nissan Leaf nella sua flotta 2 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Enel sceglie Nissan Leaf nella sua flotta 3 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Enel sceglie Nissan Leaf nella sua flotta 4 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Enel sceglie Nissan Leaf nella sua flotta 5 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Enel sceglie Nissan Leaf nella sua flotta 6 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Enel sceglie Nissan Leaf nella sua flotta 7 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Enel sceglie Nissan Leaf nella sua flotta 8 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Enel sceglie Nissan Leaf nella sua flotta 9 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Enel sceglie Nissan Leaf nella sua flotta 10 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Enel sceglie Nissan Leaf nella sua flotta 11 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Enel sceglie Nissan Leaf nella sua flotta 12 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Enel sceglie Nissan Leaf nella sua flotta 13 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Enel sceglie Nissan Leaf nella sua flotta 14 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Enel sceglie Nissan Leaf nella sua flotta leggi dopo slideshow ingrandisci

Ma di quale progetto si tratta? Della collaborazione tra Enel e i due costruttori automobilistici per promuovere la mobilità elettrica in Italia, dove un poʼ il nostro Paese segna il passo rispetto ad altre nazioni europee. La Nissan Leaf Enel Edition è unʼedizione speciale dellʼauto interamente elettrica più venduta al mondo, si basa sull’allestimento Acenta e include la nuova batteria da 30 kWh lanciata lo scorso febbraio. La vediamo in queste immagini girate nella capitale, col suo esclusivo Solar Spoiler posteriore, uno spoiler con pannelli solari che consentono di ricaricare la batteria ausiliaria da 12 Volt. La vettura vanta un sistema di ricarica rapida che in 20 minuti ricarica lʼ80% delle batterie.