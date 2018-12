Audi e-tron GT Concept, il futuro a portata di mano

Già le linee, a vederla, catturano per la sensualità e la dinamicità che esprimono. Audi si avvale di Porsche quale partner dellʼarchitettura produttiva, così da sviluppare insieme le future supercar elettriche. Sì perché la Audi e-tron GT Concept è unʼauto sportiva a tutti gli effetti, una coupé 4 porte e 4 posti che sviluppa fino a 590 CV di potenza ! Lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,5 secondi e da 0 a 200 km/h bastano 12 secondi! Prestazioni da brivido, che si accoppiano responsabilmente allʼefficienza dellʼalimentazione elettrica, tanto che a batterie cariche lʼautonomia di marcia supera i 400 chilometri . Inoltre, grazie al sistema a 800 Volt, in 20 minuti rigenera l’80% dell’energia e dispone così di un’autonomia di circa 320 chilometri.

Bellissime le proporzioni della vettura, lunga 4,96 metri e con un passo di 2,9 metri. Come una coupé vera, ha lʼassetto piuttosto basso e una struttura leggera: il tetto è in carbonio e lʼalluminio domina per gran parte dei componenti. L’abitacolo è stato concepito per la massima versatilità e la cura delle finiture, anche se i sedili sono di tipo sportivo. Audi e-tron GT è unʼammiraglia premium e quando arriverà sui mercati globali disporrà delle più avanzate tecnologie in fatto di intrattenimento e connettività, ma anche di sicurezza, con tanti dispositivi vicini alla guida autonoma.