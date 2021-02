MV Agusta svela le nuove Brutale RR e Dragster RR

Prima di tutto è difficile trovare un motore che, in soli 798 cc, esprima la potenza di 140 CV e a un picco di 12.300 giri, ma poi è stato reso più corposo grazie alla nuova centralina motore, alla maggior pressione dʼiniezione (che passa da 3,5 a 4 bar) e al nuovo impianto di scarico. La coppia massima sale a 87 Nm e per entrambe le moto la velocità sfiora i 250 km orari, che rende difficile parlare di segmento moto medio... Sia la Brutale RR che la Dragster RR contano poi su una frizione rinnovata, che produce meno attriti, e sulla terza generazione del cambio elettronico EAS 3.0.

Altra novità importante per le MV Agusta 800 è lʼadozione della piattaforma inerziale IMU, prodotta dalla start-up milanese e-Novia. Piattaforma che tara in modo più preciso lʼintervento del Traction Control, dellʼABS e del Cruise Control, tutto di serie. Lʼequipaggiamento si arricchisce inoltre del nuovo cruscotto con display TFT da 5,5 pollici e con il navigatore integrato, di una nuova sella e del faro full LED con funzione cornering. Ormai immancabile anche per la Casa varesina, lʼapp di gestione delle funzioni della moto, in questo caso la MV Ride.

Le nuove MV Agusta Brutale RR e Dragster RR MY21 costano rispettivamente 17.000 e 20.000 euro. La Casa di Schiranna ha anche realizzato per entrambe una versione Rosso da 112 CV (ulteriormente depotenziabile a 35 kW per consentirne la guida a chi ha la patente A2), che costano 13.400 euro la Brutale Rosso e 14.900 euro la Dragster Rosso.

Nello speciale motori anche le nuove Brutale RR e Dragster RR